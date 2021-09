Macri y “mamá luchona”: pelea en grupo de madres de WhatsApp terminó con un hombre tuerto

Internacionales

A partir de una discusión en un grupo de WhatsApp de las madres del jardín de infantes del Instituto Evangélico Americano, un colegio privado de la localidad bonaerense de Caseros en Argentina, dos hombres se enfrentaron frene a la puerta del centro educativo, tras lo cual uno de ellos perdió la visión en un ojo y permanece internado, según informó Infobae.

“Todo comenzó cuando el colegio mandó una notificación pidiendo a los padres que no mandaran a sus hijos al colegio con mocos. Eso generó un pequeño debate en el grupo hasta que una de las mamás mandó un meme haciendo burla al expresidente (Mauricio) Macri. A raíz de esto, otra mamá le dijo que no había que hacer comentarios políticos y a partir de ahí se desató la pelea que derivó ya en algo personal”, relató al medio argentino una de las integrantes del grupo, que prefirió quedar en el anonimato.

El detonante fue la frase “Macri te odio con toda mi alma”, que otra integrante del grupo respondió con un sticker del gobernador kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La situación generó enojo entre las otras madres, quienes recriminaron el uso de expresiones políticas en el grupo. “No tiene nada que ver la política en este grupo. Se ve que alguna mamá durmió destapada anoche”, escribió una de ellas.

La respuesta a ese mensaje consistió en insultos y amenazas por parte de otra mujer del grupo, no sólo por escrito sino también por audio. “Tampoco me contestas las llamadas que te estoy haciendo. Que te estoy haciendo en privado, tampoco contestas. Así somos todos vivos eh. Hablamos y después escondemos. Más te vale que me lo digas en la cara, eh”, decía la mujer en una de las grabaciones.

A la tensión del momento se le sumó la respuesta de Anabella, la madre interpelada: “No, flaca. Te re confundiste. ¿Sabes qué? Yo con mamás luchonas no converso”.

Según explicó esta mujer a Infobae, las amenazas de Noelia, la otra madre, continuaron, llegando a decirle que “tuviera conducta” porque su madre es docente y que su hija la iba “a tener de maestra”.

“Voy al colegio, planteo la situación y me dicen que no pueden hacer nada porque esto es de puertas para afuera. Me citan para el otro día y accedí. Cuando llego a mi casa recibo un llamado de un número que no conozco porque a todo esto yo ya la había bloqueado a Noelia. En el llamado era ella y me dice que por qué no hablaba con ella y me dice: “Mañana a la salida del colegio te cago a trompadas”, ahondó Anabella.

Horas después, cuando fue a buscar a su hija al colegio, Noelia se acercó, le preguntó si ella era “la Anabella que le había dicho 'Luchona'” y le dio un golpe en el pómulo. Buscando resguardo, la mujer agredida ingresa con su hija al colegio y se comunica con su esposo, Esteban Bieiaszewzki, quien concurrió al lugar ante el incidente.

En la entrada, Bieiaszewzki se encontró con Noelia y con su padre, Alberto Morea, quienes empezaron a increparlo con violencia hasta finalmente golpearlo.

Una patada de la mujer antecedió al fuerte golpe de puño que causaría la rotura del ojo de Bieiaszewzki.

“Yo luego de la piña que me dio esta mujer ahí le escribí a mi marido y le conté lo que me había pasado. Me empezó a llamar, no le pude contestar porque no tenía señal hasta que de pronto escucho gritos en la puerta y me doy cuenta de que es él. Quiero salir pero la reja del jardín la dejaron cerrada. Veo a esta mujer enfrentarse con mi marido y él a los gritos pidiendo que llamen a la policía. En eso el padre de la chica, o sea el abuelo de la compañerita de mi hija, golpeó a Esteban. Lo hizo con un anillo que se había puesto en ese momento. Se lo puso para ir y pegarle”, denunció Anabella en dialogo con el medio desde el sanatorio donde permanece internado su esposo.

“La vida nos cambió mucho, muchísimo, para siempre. Mi marido no puede hacer desde ahora un montón de cosas. No va a poder manejar, por ejemplo. Él es comerciante y no va a poder conducir para ir a su lugar de trabajo. Estamos muy conmocionados”, dijo, añadiendo que ve a su esposo “triste, contrariado y sin entender todavía lo que pasó” en las últimas 72 horas.

“Le reventaron el ojo. Parte del líquido ocular salió y en el hospital hicieron lo que pudieron con lo que había quedado. Le dieron 11 puntos de sutura dentro del ojo con fines estéticos para no tener que dejarle el párpado cerrado. De todas maneras es una evolución diaria de ver cómo va respondiendo”, detalló.

Según dijeron fuentes policiales a Infobae, el atacante, Alberto Morea, se negó a declarar ante fiscalía y pasó de estar aprehendido a detenido, acusado de un delito de lesiones gravísimas y pasando a esperar la decisión del juez sobre su caso.