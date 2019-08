Macri y Lousteau dejaron a Michetti afuera de la selfie y las redes se lo cobraron caro

Ocurrió durante un acto político en Ferrocarril Oeste, Buenos Aires, lugar elegido para el cierre de campaña Juntos por el Cambio. Tras un encendido discurso, donde el presidente argentino mostró una oratoria más vehemente de la que estila, llegó el momento de la "selfie institucional", que terminó en papelón.

La instantánea fue tomada por el diputado Martín Lousteau, y captó su propia sonrisa junto a la de sus correligionarios Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Fuera de la imagen, y alzando el cuello en un intento inútil de entrar a plano quedo la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien por razones obvias era incapaz de ponerse de pie y alcanzar la altura a la que Lousteau situó su teléfono.

La imagen provocó un torrente de reacciones, entre las que no faltan las que acusan a los fotografiados de falta de empatía y sensibilidad, y los que especulan de manera conspirativa acerca de la interna de su sector político.

Como era de prever, a las críticas de tinte político se sumaron los memes, que escarnecieron a todos los presentes en la imagen.

Michetti dijo " a mi no me cgan, no me dejan afuera y ...... pic.twitter.com/43Mh2hC4A2