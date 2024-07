Internacionales

Macri volvió a respaldar a Milei: “Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”

El expresidente argentino Mauricio Macri volvió a respaldar el gobierno del actual mandatario de su país, Javier Milei, como lo hizo “desde antes” de que ganara las elecciones.

“Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley de Bases”, aseguró Macri a través de X.

En esta línea, el expresidente de Boca enfatizó que para “alcanzar” los “cambio” que propone el presidente Milei, “hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”.

Asimismo, Macri se refirió al “caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires”. “No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, agregó.

De este modo, el expresidente aseguró que “el sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige”, y concluyó: “Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”.

Sobre la Ley de Bases de Argentina

El pasado 28 de junio, contra todo pronóstico teniendo en cuenta los pocos legisladores con los que cuenta en cada cámara del Congreso, Milei pudo aprobar su primer paquete de reformas para liberalizar la economía, algo que celebró como “un hito histórico y monumental”.

Según consignó AFP, el presidente argentino lo logró tras un tortuoso trámite legislativo que consumió un semestre, tuvo un fiasco en febrero y lo obligó a sacrificar más de la mitad de los 600 artículos que contenía su proyecto inicial.

El de Milei estuvo cerca de ser el primer gobierno democrático argentino que terminaba su primer semestre sin haber obtenido la sanción de una ley.

Durante el proceso, los diputados ya aprobaron el proyecto con el apoyo de 160 de los 257 legisladores, en un inédito scrum de la oposición junto a legisladores usualmente más afines al gobierno que este viernes le facilitaron a Milei la aprobación de la Ley Bases.

Éxito con límites

La Ley Bases “definitivamente es un éxito para un gobierno con 10% de las bancas que logra una ley tan ambiciosa”, opinó Juan Negri, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.

Pero conseguido el objetivo, “entramos en un momento en el cual al gobierno se le van a empezar a pedir resultados”, dijo.

El telón de fondo es una recesión económica con aumento del desempleo y de la pobreza que ya afecta a la mitad de la población, inflación al 280% interanual en mayo y un horizonte con aumentos de impuestos a los salarios introducido en el paquete fiscal que aprobó el Congreso.

Así, el límite para las frágiles alianzas políticas del presidente parece anidar en la paciencia de la gente, que aún sigue dándole a Milei un voto de confianza, según sondeos.

“Si el gobierno empieza a perder popularidad, la oposición dialoguista va a empezar a mostrar mucha más resistencia”, evaluó Negri.

Gabriel Vommaro, director de la maestría en Sociología Política de la Universidad Nacional de San Martín, estimó que “la gran duda de ahora en más es si, terminada esta instancia de darle las reformas, puede empezar un momento de tensión política”.

El analista político Carlos Germano, director de la consultora Germano y Asociados, consideró que se trata de un momento bisagra. “Acá hay un límite, a partir de ahora empieza un escenario político completamente diferente”.

“Milei tendrá que ser mucho más presidente de la República, dejar de potenciar al personaje que le permitió llegar hasta acá”, dijo al vaticinar que “esa oposición dialoguista, para no diluirse, tendrá que cambiar abruptamente lo que vino haciendo hasta ahora”.