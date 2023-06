Macri: Larreta falta el “respeto a los cordobeses”, al buscar alianza con Schiaretti

Internacionales

El expresidente argentino Mauricio Macri criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato de Juntos por el Cambio (JXC) para la presidencia, por impulsar la incorporación de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba por el Partido Justicialista (PJ), a su coalición.

“Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo. Faltan ocho días para el cierre de alianzas”, dijo, agregando que no entiende “tanta improvisación y superficialidad”.

Macri dijo que se necesitaba haber negociado antes, en un “debate interno, amplio y respetoso”, un acuerdo para incluir a Schiaretti y no tan cerca de las elecciones en Córdoba, donde el PRO, su partido, y el peronismo se cruzarán.

En entrevista con Radio Mitre Córdoba, el exmandatario afirmó que la propuesta de Larreta “pone en crisis a todo el sistema de la coalición”.

“No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, dijo Macri sobre Larreta.

El mandatario dijo que “no se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses”.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: ‘Somos el cambio o no somos nada’”, apuntó, según consigna Infobae.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y aliado electoral de Larreta, respondió a Macri y expresó: “No hay otra persona en Juntos por el Cambio que tenga mejor relación política y personal con Schiaretti que Macri, pero ahora adopta esta postura para beneficiar a Patricia Bullrich en la interna”.

El jujeño recordó que Macri se mostró hace un tiempo con Martín Llayora, intendente de la capital cordobesa y candidato a gobernador respaldado por Schiaretti.

“Lo que ha debilitado a Juntos por el Cambio todo este tiempo es la interna, la actitud de Patricia, con comentarios cada vez más descalificantes, una campaña que no contribuye al espacio y que algunos sectores han venido reivindicando. Son posturas irracionales que plantea el propio Milei; quizás tienen cosas habladas con él con respecto al futuro que viene, yo no lo sé”, aseguró Morales, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.