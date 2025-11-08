Macabro: un trabajador del vertedero de Salto halló una pierna humana entre la basura

Montevideo Portal
En la tarde de este viernes, aproximadamente a las 18:00 horas, el personal policial de la ciudad de Salto fue alertado a través del servicio de emergencias 911 acerca del hallazgo de restos humanos entre los residuos del vertedero municipal.
La denuncia motivó la inmediata movilización de patrullas al lugar, donde los agentes confirmaron el hallazgo, que habría sido realizado por un trabajador del lugar. La Jefatura de Policía salteña confirmó que se trataba de una pierna.
Ante la gravedad del hecho, la fiscalía de turno fue notificada y dispuso la intervención de la Policía Científica, agentes de la Dirección de Investigaciones de Salto y de un médico forense.
Estas personas fueron las encargadas de relevar la zona, preservar pruebas y avanzar en averiguar el origen de los restos y la forma en que habrían llegado al vertedero.
Según consignaron medios locales, hasta el momento no se han formulado hipótesis oficiales sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias que rodean el hallazgo.
