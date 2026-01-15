MVOT busca trabajar la “segregación territorial” y pone en marcha plan en Ciudad Vieja

Locales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se prepara para realizar llamados para construir nuevas viviendas y recuperar inmuebles vacíos en Ciudad Vieja (Montevideo), en el marco de un plan que tiene como objetivo redensificar las áreas centrales de Montevideo y revertir procesos de segregación territorial.

La iniciativa se desarrolla por parte de la carte en coordinación con la Intendencia de Montevideo y forma parte del Plan de Fortalecimiento de Ciudad Vieja.

El ministro interino de Vivienda, Christian Di Candia, explicó que el objetivo central es “poder redensificar las áreas centrales y luchar contra la segregación territorial que muchas veces tienen las políticas de vivienda”. Además, explicó que buscan “aprovechar aquellas zonas de las ciudades que tienen capacidades para sostener mayor cantidad de familias viviendo y desarrollando sus proyectos de vida”.

Según mencionó, el plan prevé llamados a través de la Agencia Nacional de Vivienda para intervenir edificios que son propiedad del MVOT o de otros ministerios.

Con respecto a el financiamiento Di Candia señaló que “el Banco Hipotecario tendrá un papel protagónico otorgando hasta el 95% del crédito”, mientras que el ministerio, a través del Plan Entre Todos, “podrá subsidiar parte del pago de esa cuota”. Además, adelantó que “en los próximos meses van a estar saliendo estos llamados por parte de la Agencia Nacional de Vivienda”.

“Vamos a seguir trabajando con la Intendencia de Montevideo para generar estímulos que permitan que las familias tengan facilidades para vivir en estas zonas centrales”, concluyó.

