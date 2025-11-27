Locales

MTSS monitorea despidos de M24: detalles de la última reunión y la decisión sobre el pago

Montevideo Portal

Esta semana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mantuvo una reunión con los titulares de la emisora M24 luego de que se anunciara su venta y el despido de toda la plantilla de empleados.

El comprador puso, como condición, que quería la empresa libre de trabajadores porque pensaba reenfocar la gestión de la emisora. En el encuentro, que fue en la Dirección Nacional de Trabajo, también estuvieron los dirigentes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), quienes solicitaron a los empresarios una serie de datos.

Sin embargo, por temas de confidencialidad en el contrato, APU no accedió a toda la información que había solicitado. M24 planteó en la reunión que la comunicación de los despidos estaba prevista para diciembre pero los “rumores” hicieron que el tema se adelantara.

De igual forma, tras el pedido de APU y el apoyo del MTSS, se les abonará a los empleados los días que restan hasta el final del último mes del año.

Dinatra firmó un acta y acordó una prórroga de seguimiento para monitorear la situación hasta que los nuevos propietarios tomen total control de la emisora, indicaron fuentes de la secretaría de Trabajo a Montevideo Portal.

Los argumentos esgrimidos por M24 fueron “puramente financieros”, indicaron las fuentes y añadieron que la empresa daba pérdida mensualmente por lo que en el último tiempo se había hecho “casi imposible” hacer frente a los costos operativos.

Además de abonar el sueldo de los días que quedan de 2025, la empresa se comprometió a pagar despidos de todos los trabajadores sin importar si son dependientes o no. Esto fue una decisión que adoptó luego de la reunión, en la que APU insistió en la determinación “por la época del año en la que se dan los egresos y las formas”.

Montevideo Portal