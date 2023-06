MTSS logró una “tregua” en el sector del medicamento y se frenaron todas las medidas

Locales

La Asociación de Laboratorios Nacionales suspendió el descuento del salario que había anunciado para todos los trabajadores que paralizaran sus actividades por menos de una hora en la mitad de su jornada laboral, según confirmaron fuentes del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) a Montevideo Portal.

¿Cómo fue? Según contaron las citadas fuentes, se llevó a cabo una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se propuso por parte del Poder Ejecutivo una suerte de “tregua” y, para eso, se requería de acciones de las dos partes.

Para reencauzar el asunto con las negociaciones del próximo lunes, la cartera solicitó suspender los paros por parte de los trabajadores y la suspensión de este descuento de una hora íntegra para los paros inferiores a ese lapso, algo que las dos partes terminaron aceptando y acatando.

No obstante, desde el SIMA afirman que la patronal no resolvió no ejecutar los descuentos por la “tregua”, sino que lo hizo porque “saben que son ilegítimos”. “Juegan con el bolsillo de los trabajadores, siendo esta una medida ilegal del derecho fundamental de huelga”, señala el texto, y agrega que “si lo que hasta hoy son amenazas, se efectivizan, deberán asumir las consecuencias”.

