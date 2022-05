MTSS dialoga por futuros despidos en Montecon y los trabajadores evalúan medidas de lucha

Política

El pasado martes, en una mesa de diálogo que está conformada junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) y empresarios, la gerencia de la empresa Montecon se hizo presente y anunció el despido de 150 trabajadores a efectivizarse presuntamente en la última semana de mayo y una rebaja salarial de la plantilla restante, que en algunos casos llegará hasta el 50% del sueldo.

Si bien el despido de estos funcionarios de la empresa Montecon “estuvo arriba de la mesa”, no es una decisión tomada todavía, según anunció el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en rueda de prensa. El secretario de Estado aseguró que se está trabajando con todo el sector y que espera que no haya medidas de paro porque todavía no hay resolución efectivizada al respecto.

“El puerto considerado en su conjunto tiene cada vez más actividad, las exportaciones crecen mes a mes dado que el puerto es el principal canal de salida, con lo cual trabajo hay, empleo hay, lo que hay también es un proceso de reestructura en la distribución de la actividad entre los distintos actores y eso puede generar momentos en donde en alguna empresas se generan caídas de puestos de trabajo y en otras aumentos”, indicó, según consigna Radio Monte Carlo.

“Eso es lo que tenemos arriba de la mesa y junto con el Ministerio de Transporte y con la Administración Nacional de Puertos estamos trabajando para que no haya pérdida de puestos de trabajo”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que sean absorbidos por otras empresas del rubro, Mieres respondió que “es un camino posible” y que, de hecho, hay arriba de la mesa alguna situación al respecto que está siendo trabajada en conjunto con las empresas y los sindicatos. Debido a esta posible resolución, manifestó que esperan que haya “mesura” por parte de los trabajadores.

“Siempre hay tiempo para parar y hacer conflictos cuando realmente ocurra una pérdida de puestos de trabajo. Mientras tanto, esperamos que podamos seguir en la línea del diálogo, que está abierto, intenso y permanente para encontrar soluciones que permitan no solo que los puestos de trabajo no caigan, que seguro no van a caer, sino algo mucho más relevante que es que las personas concretas que hoy trabajan en algunas de las empresas, si tienen dificultades por reducción en algunas de las empresas puedan tener un lugar en otras de las actividades que en el puerto se están realizando”, señaló.

En tanto, el operador de grúas pórtico en el Puerto de Montevideo y secretario general del SUPRA Álvaro Reinaldo dijo a Montevideo Portal que se convocó a una asamblea general del gremio a los efectos de tratar este tema. Allí, según contó, se escucharán acciones y de ahí saldrán futuras medidas que “van a tener que tomar”.

“El sindicato ya estaba en conflicto, pero de no avanzar una solución para estos trabajadores, se van a efectivizar y materializar una serie de medidas que van a tener una disposición que todos sabemos lo que genera y las repercusiones que tiene”, señaló.

El dirigente sindical aseguró que las medidas que están arriba de la mesa son movilizaciones con paralización de actividad, aunque al momento se desconoce si serán de algunas horas o paros de 24 horas. De todas formas, afirmó que todas estarán sobre la mesa.

“La asamblea es con paro de actividades, por ejemplo, en Montevideo cuando inicie la asamblea (que comenzó 10:30) se paran las actividades y no descartamos más paros para adelante. No hay nada descartado”, concluyó.

