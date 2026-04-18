MTSS busca “condiciones dignas” para repartidores por el asesinato de un trabajador

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El Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, se refirió al trabajo de los repartidores de comida tras el asesinato de un trabajador de PedidosYa en el Centro de Montevideo.

El pasado lunes, un trabajador de reparto fue asesinado tras una discusión de tránsito, cuando un conductor lo apuñaló y se dio a la fuga. El agresor fue imputado y deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza la investigación.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), Puig afirmó que las condiciones en las que trabajan estas personas son de “extrema precariedad”. “Tenemos que avanzar en definir que en realidad son trabajadores y estoy convencido de que debieran considerarse dependientes, ya que el trabajo viene definido por la plataforma a través del algoritmo que le dice que tiene tantos minutos” para llegar a concretar un reparto, mencionó.

Además, agregó que los deliverys están “expuestos en la calle arriesgando su vida”, por lo que para llevar el sustento a su hogar —explicó—, le implica realizar el reparto en “menos tiempo”.

Por otro lado, detalló que desde el Ministerio de Trabajo están trabajando en fiscalizaciones y que además, convocaron a una instancia tripartita, en la cual, la cartera esta “exigiendo” que se cumpla con la normativa y que la empresa les entregue a los trabajadores lugares de descanso con baños, con el objetivo de “empezar a definir condiciones de trabajo dignas, que no son las que están actualmente”, afirmó.

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