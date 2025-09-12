MTOP aprobó un fidecomiso de US$ 45 millones para empresas de transporte

Locales

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó este viernes la aprobación del Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros III, por un monto aproximado de US$ 45 millones. La operación se concretó en dos emisiones de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay los días 10 y 11 de setiembre.

La cartera aseguró que los recursos serán distribuidos entre las empresas en función y estarán destinados a la “renovación de la flota, sustituir las máquinas a bordo de las unidades que ya tienen mucho tiempo de uso, así como cancelar pasivos financieros que se entienda conveniente”.

El director nacional de Transporte, Felipe Martin, destacó que este tipo de instancia “porque tienen intereses mucho más bajos que lo que habitualmente se consiguen en la plaza financiera local”.

La “amortización” del Fondo se realizará mediante el aporte mensual del 5% de la recaudación por todo concepto de cada empresa, mecanismo que se extenderá por un plazo estimado de seis años.

Martin subrayó que esta herramienta permite “reposicionar al sector” en un escenario todavía condicionado por los efectos de la pandemia, y valoró que al tratarse de un mecanismo “extra tarifario”, evita trasladar los costos al precio del boleto para los usuarios.

