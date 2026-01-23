Locales

MTOP anunció un nuevo corte de tránsito en la rambla: a qué altura y por cuánto tiempo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió un comunicado en la mañana de este viernes en el que anunció una “afectación temporal” en el tránsito de la ciudad de Montevideo, a la altura de la rambla.

La cartera informó que, a partir de este sábado 24 de enero, se verá afectada la circulación a la altura del puerto de Montevideo, concretamente entre las calles Río Branco y San Fructuoso.

Se verá cerrado el carril izquierdo de salida de Montevideo y quedarán habilitados los dos carriles restantes.

“La interrupción, que permanecerá por un tiempo estimado de dos días, responde a las tareas de mantenimiento en el viaducto de la rambla portuaria de Montevideo. Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar la señalización y la velocidad máxima establecida”, finaliza la misiva.

