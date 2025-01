MTOP anunció nuevo sistema de aviso por infracciones de velocidad: ¿cómo se recibe?

Locales

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció mediante un comunicado que está vigente “un nuevo sistema para avisar a los conductores que superen los límites de velocidad en rutas nacionales y sean detectados por radares”.

“A través de esta iniciativa, los infractores recibirán rápidamente un aviso por medio del Correo Uruguayo, lo que contribuye a evitar la acumulación de infracciones y a fomentar una conducta responsable de conducción”, agrega un comunicado difundido por la cartera.

Las autoridades señalan como fundamental que los conductores registrados en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) mantengan actualizada su información de contacto, para así poder recibir los eventuales avisos.

“Cabe aclarar que no recibir esta correspondencia en el domicilio no exime del pago de la multa, ya que ese aviso complementario no reemplaza la notificación oficial que se realiza a través del Diario Oficial”, complementa la comunicación del ente.

El MTOP señaló que de forma adicional comenzó a implementarse un sistema de aviso de infracciones que es notificado mediante mensajes de texto.

Por su parte, los conductores también pueden corroborar si tienen infracciones a través del siguiente enlace, al ingresar la matrícula y el padrón de su vehículo.

“Estos avisos emitidos por el MTOP, ya sea por correo o SMS, no requieren que los conductores ingresen a enlaces ni proporcionen datos personales. Si recibe un mensaje solicitando información personal o redirigiéndolo a un enlace, recomendamos comunicarse con el call center del Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (0800-1139), una línea gratuita que atiende dudas y consultas sobre fiscalización electrónica de velocidades y reclamos de semáforos”, finalizó la cartera.

