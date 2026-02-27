MSP y Mides buscan a seis adultos mayores desaparecidos tras clausura de residencial

Política

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició una investigación luego de que se detectara la desaparición de seis adultos mayores de un residencial en Colonia que fue clausurado luego de recibir múltiples denuncias por maltrato.

La situación se conoció en las últimas horas, cuando las autoridades procedieron al desalojo del establecimiento.

Según informó Telenoche (Canal 4), el residencial —en el que vivían 27 personas— venía siendo objeto de seguimiento por parte de la cartera sanitaria debido a denuncias por vulneración de derechos de los residentes.

La directora departamental de Salud, Silvia Berardo, dijo al citado medio que se habían constatado diversas irregularidades, entre ellas denuncias de maltrato y problemas en la infraestructura del lugar. “La planta física no reunía las condiciones adecuadas; en algunas inspecciones se constató la falta de servicios vitales como de luz o agua”, declaró.

Tras el cierre del centro, las autoridades notaron que seis de los adultos mayores no pudieron ser localizados. Ante esta situación, el MSP y el Ministerio de Desarrollo Social presentaron una denuncia policial para dar con su paradero y contactar a sus familiares.

Berardo señaló que, mientras continúa la búsqueda, otros residentes están siendo realojados de forma transitoria a la espera de una reubicación definitiva.

El resto de los usuarios del residencial fue derivado a viviendas particulares y a otros hogares vinculados a la misma propietaria, en el marco de las medidas adoptadas por las autoridades tras las denuncias.

