MSP recomendó que menores de cinco años y niños con autismo no usen tapaboca

El Área Programática de Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado este sábado recomendando "no colocar ni exigir" la utilización de mascarillas para niños menores de cinco años.

"Por encima de esa edad y hasta los ocho años se recomienda su uso siempre y cuando los niños la toleren. Si el adulto percibe que el niño no puede mantener su máscara puesta y la toca varias veces, es preferible que no la utilice porque no cumple el fin para el que se recomienda. A partir de los ocho años sí se exhorta a que la utilicen", explica el comunicado.

Además, se recuerda que los niños "nunca deben utilizar mascarilla mientras realizan ejercicio físico" y tampoco debe exigirse el tapaboca a niños de cualquier edad que tengan un trastorno de espectro autista u otros trastornos de conducta.

"Las mascarillas utilizadas deben ser adecuadas al tamaño del niño, entendiendo que esta medida es una más, junto al lavado de manos y distanciamiento físico que evita la trasmisión del SARS-Cov-2 responsable de la enfermedad COVID-19. Los adultos deben ser los responsables de la colocación, uso y el retiro de la mascarilla de los niños", prosigue el comunicado.

Además, expresa que el uso del tapaboca está indicado "en las situaciones en que las otras medidas sanitarias no puedan ser cumplidas (distancia de dos metros con otras personas y en ambientes cerrados sin ventilación).