MSP investiga a mutualista por presunta no respuesta de hisopados a socios deudores

Este miércoles se divulgó una foto en las redes sociales que contenía la respuesta de la mutualista CASMU ante el reclamo del resultado de un test de COVID-19 de un socio.

El mensaje decía: "Por orden ministerial cuando es positivo tienen que llamar al paciente en el mismo momento e indicar que tiene que hacer cuarentena. Dado que no le llamaron, se estima que su resultado debería ser negativo, pero lamentablemente no nos permiten brindar el resultado porque tenemos la orden directa de que los afiliados que se encuentran adeudados no se permite cargar el resultado al sistema".

Por su parte, uno internauta tomó esta foto y etiquetando al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reclamó: "Cuánto es el esfuerzo por seguir el hilo de contagios queda en el camino". El titular de Salud Pública, asiduo en Twitter, respondió que sobre ese tema había respondido este martes luego de la reunión con las mutualistas, pero adelantó que "pasó a Fiscalización".

Si esto es así , ?@DrDanielSalinas? ?@LuisLacallePou? , cuánto del esfuerzo por seguir el hilo de contagios queda en el camino . pic.twitter.com/Qky63qS4vc — Fernando Rodríguez. (@frillorodriguez) December 2, 2020

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicaron a Montevideo Portal que el hecho de que pase a fiscalización implica investigar qué pasó y ver si cabe algún tipo de sanción o no. Generalmente, la fiscalizaciones tienen una presencia en el local a investigar, pero en este caso, según dijeron, no sería necesario ir. Sin embargo, dijeron que no se pueden tomar medidas de ningún tipo sin chequear antes la veracidad de las cosas.

Montevideo Portal se comunicó con el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, quien aclaró en primer término que los resultados de los testeos siempre se dicen. "Si es positivo, pasa al Comité de Infecciones para hacer un nuevo testeo y el seguimiento. Si es negativo, se le dice que es negativo. Lo que no se hace es el trámite burocrático hasta que no pague porque las cosas gratis no existen. No el hisopado que es gratis, sí todo lo que deba". explicó.

"Pagá lo que debés, pero vos sabes que sos positivo o negativo. Su salud no está en problemas. Lo que está en el medio es lo que se debe y hay que pagarlo. El Comité de Infecciones hace todos los trámites para que la persona se cuide y ver quiénes fueron los contactos del paciente para hacerle a todos lo que haya que hacerle de acuerdo lo que marque el Ministerio de Salud Pública. SI es negativo también se le informa y cuando el paciente quiere el certificado, eso es un dato médico que tiene un costo y que no se le da a las personas que tienen deudas", agregó.

Consultado sobre el mensaje de respuesta del CASMU, Rodríguez dijo que el mensaje está mal y que la respuesta tendría que haber sido que el paciente ya tiene su respuesta y que sabe si es negativo o positivo.

"Lo que está mal redactado es la respuesta que dio relaciones públicas a ese tema. Está todo ingresado al sistema ya que nuestro sistema se ingresa todo de forma automática", concluyó.

