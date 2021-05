MSP inhabilitó gran parte de la información que utiliza el sitio vacuna.uy

Locales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha inhabilitado el acceso a gran parte de la información que hace al sitio vacuna.uy posible. Los cambios impiden que pueda seguir informando los datos de avance de la vacunación en Uruguay.

Vacuna.uy dejará de informar hasta que MSP brinde algún mecanismo de acceso a la información, así lo informó en su cuenta de Twitter el creador del proyecto, David Giordano.

"Servicios como el sitio vacunaUY y otros tantos que muestran datos de vacunación, aprovechan información expuesta por el monitor de MSP. Dado que MSP no expone la información usando el mecanismo de datos abiertos en https://catalogodatos.gub.uy se usa un mecanismo ‘no oficial'", explicó Giordano.

"El usar mecanismo ‘no oficiales', se corre el riesgo de que por cambios en el monitor de MSP, se pueda alterar servicios de terceros sin que ellos tengan conocimiento de que afectarán a esos terceros en esa decisión. MSP ha estado trabajando en modificaciones en su monitor y esas modificaciones son las que de forma no intencionada han afectado el acceso de terceros a determinada información", agregó.

Además, espera que el equipo de Agesic "pueda intervenir y ayudar a que el evento que ahora afecta a varios servicios y no solo a vacunaUY pueda ser el gatillo para comenzar a trabajar en torno a la normativa vigente sobre datos abiertos".

"No es mi intención dañar la imagen del MSP, al contrario, trabajo en informar el excelente trabajo que realizan cada día, desde el día cero (y los datos que recolecto son los que publico en Our World In Data y son vistos día a día internacionalmente", aseguró.

"Realmente desconozco cuando sería resuelto el inconveniente. De momento, de forma indefinida el sitio no estará actualizando. Trataré de seguir informando a

Our World In Data con la info que tengo actualmente disponible (ya no tengo acceso a datos de dosis por vacuna, pero informaré datos generales)", añadió.

Giordano cree que "es algo circunstancial y que le encontraremos la vuelta". "Soy optimista al respecto. Parte del problema es que no existe un método oficial para acceder a la información desde un inicio", comentó.

"Les pido nada más, no hagan conjeturas y piensen en cosas conspiratorias, la realidad debe de ser que se hizo un cambio que afectó a terceros sin que ellos tengan claro el efecto de la acción. Los mantendré al tanto de los avances", aseguró y agradeció a quienes le escribieron para consultarle sobre lo sucedido y mostraron su apoyo.