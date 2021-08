MSP informó que dos menores vacunados contra el coronavirus presentaron miocarditis

Locales

Que no panda el cúnico

El Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó a una conferencia de prensa para informar sobre el porcentaje de casos de efectos adversos por la vacuna contra el coronavirus. Alicia Fernández, directora del Programa de Niñez, señaló que la cartera cuenta con un Sistema Nacional de Farmacovigilancia, para realizar el seguimiento y evaluación de todas las notificaciones de ESAVI, sigla que significa Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Inmunización.

Fernández sostuvo que "en el período que va del 27 de febrero al 15 de julio de 2021: 993 personas notificaron ESAVI y fueron confirmados 1645 en un total de 4.466.346 dosis suministradas con las tres plataformas disponibles en el país".

"Es decir, que, del 100% de las dosis suministradas en ese período de tiempo, el porcentaje de Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Inmunización fue de 0,037 %", agregó Desglosado por plataforma, el porcentaje de ESAVI confirmados para CoronaVac fue 0,02 %, para Pfizer 0,06 % y para AstraZeneca 0,06 %.

Los efectos más comunes, que pueden ser más de uno por persona, fueron: dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, diarrea, temblores, cefalea, decaimiento y espasmo-bronquial. Además, hasta el 15 de julio de un total de 4.466.346 dosis suministradas, se confirmaron 9 casos de ESAVI graves, (la mayoría trombosis venosa); un porcentaje de 0,0002, es decir, dos por millón de dosis.

Fernández explicó que en este momento "hay cinco casos de ESAVI en investigaciones no confirmados aún". "Entre ellos, hay dos miocarditis en adolescentes, uno de los cuales fue dado de alta domiciliaria y el otro se encuentra en recuperación con buena evolución", explicó.

"La peculiaridad es que estos pacientes solamente requieren antinflamatorios para el tratamiento. Queremos recalcar la importancia de la vacunación. Padecer covid, y lo digo porque tuve la enfermedad y estuve 15 días internada en CTI, causa trombosis, miocarditis e infección respiratoria. Si analizan que hubo dos ESAVIS graves en un millón de dosis administradas, sin duda que la vacunación es beneficiosa con respecto a los riesgos que tiene esta complicación", comentó.

La pediatra señaló que los jóvenes presentaron "dolor toráxico" y que "las cinco personas están fuera de peligro". "No murió nadie por un efecto adverso, no están en peligro", sostuvo y dijo que analizarán si estas miocarditis están vinculadas con la vacunación. "No requieren medicaciones como sucede con las miocarditis de la respuesta inflamatoria sistémica poscovid, que es lo que estamos viendo los pediatras ahora", añadió.

"La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco (miocardio). Según reportes internacionales, publicados en la página web del Ministerio de Salud Pública oportunamente, esta patología se ha visto más frecuentemente en pacientes varones, menores de 30 años, luego de la segunda dosis de Pfizer, en general en los primeros siete días post-vacunación", informa la cartera en un comunicado.

"Sin embargo, de acuerdo a dichos reportes, en pacientes que cursan la enfermedad Covid -19 o quienes padecen el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Multisistémica Pediátrica (SIM-Ped) post covid, esta afectación ocurre 6 veces más frecuentemente que en aquellos que no recibieron la vacuna. Por lo tanto, los beneficios de recibir la vacuna superan ampliamente los riesgos de la no vacunación", añade el MSP.

Fernández dijo que "los reportes adversos son ínfimos al lado de la gravedad que tiene la enfermedad en sí misma y lo que estamos viendo ahora, que es el síndrome poscovid".

El @MSPUruguay informa que el % de Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Inmunización ha sido de 0,037 % (casi todos leves), 9 de esos casos fueron graves, la mayoría trombosis venosa.

Hay en estudio 2 miocarditis en adolescentes.



¡Los beneficios superan los riesgos! https://t.co/TYzLPRw5CW — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) August 10, 2021