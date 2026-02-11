MSP hizo actividad en Rocha, mostró videos y Da Silva ironizó sobre “desorden neuronal”

Política

La Dirección de Salud de Rocha, en la órbita del Ministro de Salud Pública (MSP), celebró el pasado 23 de enero un encuentro “interinstitucional de fortalecimiento”. “Reunió a distintos equipos de salud del departamento en un espacio de intercambio y diálogo”, indicó el organismo a través de su cuenta de Instagram.

Además, comentaron que durante la jornada el objetivo era “conocerse más, fortalecer el trabajo en red y mejorar las derivaciones a partir de experiencias compartidas por cada equipo”.

La actividad, y sobre todo los videos que se mostraron, despertó las críticas del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien en su cuenta de X ironizó: “La revolución de las cosas simples llega a la salud pública”.

“Volvió el Frente Amplio, gracias Cristina, gracias Danza”, agrega otra parte del posteo. En otro tuit, en el que se ve a los funcionarios entrelazados entre sí durante una actividad, Da Silva consideró que era un “simulacro de desorden neuronal para incorporar la empatía en la atención de la salud mental”.

En otros de los videos, que muestra cómo las personas simulan ser componentes de una máquina que elabora un producto, el blanco volvió a ironizar: “La representación de la Revolución Industrial. Génesis absoluta de la desigualdad social y culpable del tema adicciones”.

