MSP busca desarrollar un sistema nacional de información para reducir tiempos de espera

El Ministerio de Salud Pública (MSP) busca desarrollar un sistema nacional de información sobre tiempos de espera, para lo que abrió un llamado de consultoría.

La cartera busca diseñar una herramienta que “permita medir y monitorear los tiempos de espera” en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

“El sistema a desarrollar permitirá al MSP, a través de la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, contar con información confiable, sistemática y comparable para supervisar y controlar el cumplimiento de los tiempos máximos de espera establecidos en la normativa vigente”, indica la Secretaría de Estado en un comunicado.

Así, disponer de estos datos es “un paso clave” para fortalecer la “rectoría” del ministerio, así como también “mejorar la gestión del sistema y reducir inequidades en el acceso a la atención”.

El MSP aseguró que esta iniciativa “está alineada” con las prioridades que definió para este período; en tal sentido, el tema estuvo sobre la mesa cuando se discutió el presupuesto que sería asignado para el ministerio este quinquenio.

Al respecto, Cristina Lustemberg —titular de la cartera—, sostuvo a fines de octubre que la Administración de Servicios de Salud del Estado atraviesa una situación compleja en materia de tiempos de espera, pero destacó avances en la reducción de las listas. La jerarca señaló que, al asumir, había más de 421.000 personas aguardando atención, cifra que se logró reducir en un 10%. Además, mencionó que 330 niños esperaban una cirugía oftalmológica y que 30.000 pacientes permanecían en lista dentro del área de salud mental, lo que según dijo representa uno de los principales desafíos de gestión para el organismo.

De esta manera, las empresas consultoras que deseen postular para el llamado tienen tiempo hasta el próximo 2 de marzo.

