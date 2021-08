MSP autorizó baile: 40 minutos por hora y solo en eventos con personas inmunizadas

Locales

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y el director general de Salud, Miguel Asqueta, realizaron una conferencia de prensa para informar sobre los nuevos protocolos para la Noche de la Nostalgia del 24 de agosto, definidos por la cartera tras reunirse con responsables de salones de fiestas.

Satdjian comentó que "el protocolo comienza a regir desde el 23 de agosto y es exclusivo para los salones habilitados de fiestas y eventos". "Este protocolo de fiestas no rige ni corre para fiestas clandestinas que están y siguen prohibidas", aseguró.

El subsecretario señaló que "desde el 5 de julio hasta ahora, que se produjo el retorno de las fiestas, se ha demostrado que no ha habido brotes mayores en estas actividades, por lo cual vamos progresivamente en el aumento de aforo y duración". "Se extiende el aforo en 100 personas en espacios cerrados o 150 en espacios abiertos cuando hay público vacunado y no vacunado. El aforo se aumenta en 200 personas en espacios cerrados o 300 en espacios abiertos cuando esas son actividades para personas con dos dosis y 14 días", explicó Satdjian.

"La ventilación en los salones de fiesta es obligatoria, recomendamos la utilización de medidores de CO2, donde haya mayor concentración de CO2 se debe parar la fiesta o cortar la música para ventilar y poder disponer de una mayor ventilación", agregó.

La duración de las fiestas se extendió en cinco horas y se pidió a los organizadores "el listado de asistentes en caso de que se constate un brote o un caso y hacer el rastreo, testeo y análisis o investigación epidemiológica". Satdjian reiteró que "al acudir a una fiesta se asume un riesgo personal" y destacó el esfuerzo del sector que "ha sido golpeado por la pandemia en un año y medio muy duro".

Consultado por la prensa por los protocolos para que estén aprobados los bailes, Satdjian señaló que "serán en espacios de 40 minutos con 20 minutos intermedios para ventilación o que no se genere mayor aglomeración". "Está habilitado el baile en este tipo de salones, no en pubs o restoranes que comiencen como pubs y restoranes y luego se quite la mesa y se baile, no así tampoco los locales bailables", añadió y dijo que se recomienda "el uso de barbijo en todo momento, salvo que se esté ingiriendo alimentos".

Este protocolo quedará "efectivo para fiestas y eventos después del 24 de agosto", comentó el subsecretario. Además, el baile está habilitado solo para eventos con personas inmunizadas, no en eventos mixtos (vacunados y no vacunados).