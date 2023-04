MPP pidió “mayor firmeza” a Cosse en polémica con Falero por trazado de ruta 102

Política

La polémica entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Frente Amplio (FA) por el trazado de la extensión de la ruta 102, entre las rutas 1 y 5, abrió en los últimos días matices en la interna de la fuerza política.

Si bien la bancada de ediles emitió este miércoles una declaración conjunta, hubo distintos sectores que también difundieron una postura propia, lo que a su vez reflejó diferentes posicionamientos sobre el rol de la Intendencia de Montevideo (IM) en esta polémica con el gobierno nacional.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) publicó el martes su declaración, un día antes de que fuera acordada una posición común de todo el FA en la bancada de ediles. Tras rechazar el trazado propuesto por el MTOP, uno de los puntos finales se refirió al rol de la intendencia liderada por Carolina Cosse.

“Solicitar a la IM mayor firmeza en defensa del territorio y el ambiente, y exigirle al MTOP que se expida en cuanto a las observaciones presentadas”, señaló el último punto de la declaración del MPP.

Entre las observaciones, puntualizó que el recorrido proyectado “atraviesa un buffer de protección ambiental”, por los bañados del Santa Lucía en esa zona, que afecta a 85 familias que hace más de 30 años están instaladas en el barrio Paurú, y que también afecta al Parque Lecocq, entre otros puntos.

El Gobierno Nacional sigue avanzando en el nuevo trazado de la Ruta 102 que conectará la R.5 con la R.1, esto sin escuchar ni considerar las opiniones y aportes de Vecin@s, Org. Sociales y de la @montevideoIM

Desde el @MPP609 través de la siguiente nota manifestamos lo siguiente: pic.twitter.com/A8LpOVTfZi — Edil Marcos Presa (JDM) (@marcospdlt) April 18, 2023

Montevideo Portal consultó a las edilas del MPP Estela Pereyra y Sandra Nedov sobre su percepción del rol de la IM en el asunto. “La Intendencia tiene potestades, dentro de sus directrices para poder decidir sobre lo que se hace en suelo departamental. Por algo las desafectaciones de los suelos pasan por la Junta Departamental. Entonces, como estamos hablando de un área protegida, es a eso a lo que hacemos referencia”, dijo Pereyra.

“La Intendencia estaba en negociaciones con el MTOP. No sé cuántas instancias habrán tenido, pero estaban en eso. Nosotros, como se terminaba el plazo, creímos conveniente expresarnos a través del comunicado”, agregó.

Consultada sobre por qué la solicitud de mayor firmeza no fue incluida en la declaración del Frente Amplio, la edila respondió que el texto de la fuerza política promueve que, “de cierta forma, la Intendencia tiene que demandar que sea convocado el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial”.

“Es un acuerdo de bancada. No podemos trasladar todo lo que se escribió desde el sector. Hay posiciones, quizás, de solicitar un poco más de decisión, y hay otras de dejar que la Intendencia decida. En realidad, es la Intendencia quien tiene la última palabra, porque es el Ejecutivo departamental”, agregó la edila.

Pereyra agregó que la Intersocial Oeste trabaja desde enero en el asunto, cuando el MTOP envió una empresa para censar a los vecinos. La edila reconoció, asimismo, que la Intendencia manifestó en febrero los inconvenientes del trazado.

“Es necesaria la ruta por una cuestión de movilidad, pero no estamos de acuerdo con el trazado. Viola las leyes de ordenamiento territorial, viola las directrices departamentales. Y lo que queremos es que se instale un ámbito de negociación para ver si se puede ver otro trazado”, dijo.

Movidas de Cosse



En febrero, Cosse pidió al MTOP suspender la licitación y las expropiaciones. El llamado se mantuvo abierto y cierra este jueves 20 de abril. Ahora, la Intendencia insiste con su reclamo.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, dijo este jueves al semanario Búsqueda que en la comuna mantienen reparos ambientales, y planteó que “debería haber ámbitos de participación más adecuados para resolver un tema tan importante”.

En una misma línea a la de la edila Pereyra, Nedov, exalcaldesa del Municipio D, afirmó que la prioridad para el MPP es que la decisión se revea. “No estamos en contra del trazado, pero entendemos que pueden haber otras opciones”, dijo.

Nedov argumentó que la solicitud de “mayor firmeza” se debió a que la esperan mayor “peso” por parte de la comuna en la decisión. “La Intendencia no es la que hace el trazado, pero sí es la que da permisos, y la que, de alguna manera, interactúa como regulador del territorio. Nosotros como ediles no llegamos. Si la Intendencia no lo hace, nosotros como ediles no tenemos peso para lograr determinadas cosas. Entonces esto es más bien del segundo nivel de gobierno. Los municipios de esa zona ya han tenido posición, pero, en realidad, quien podría tener peso es la Intendencia”, dijo Nedov.

“Creo que en el Congreso de Intendentes se podría haber tratado este tema; pero el Congreso de Intendentes ya pasó. Ahora se pasaría de plazo si esperamos al próximo. Nosotros hacemos el intento de que algunas cosas se den”, agregó.

El Partido Socialista (PS), en tanto, reunió en la noche del miércoles a su Secretariado Ejecutivo Departamental, que realizó una declaración.

En diálogo con Montevideo Portal, la edila socialista Patricia Cayón dijo que el PS reclama que el gobierno nacional actúe “de acuerdo a derecho” y se promueva un ámbito de conversación entre las partes involucradas, ante una obra “con consecuencias de relevancia”, aunque admitió “matices” en la bancada frenteamplista.

Acerca de la redacción de la declaración común del FA, Cayón dijo que, pese a “las distintas sensibilidades”, “confluyen en el mismo punto común”. “El punto común es que intervengan todas las partes involucradas”, afirmó.

La carta de Cosse a Falero en noviembre

La intendenta envió en noviembre una carta al ministro José Luis Falero, con relación a la iniciativa de constructoras privadas para el desarrollo del tramo de la ruta 102 entre la ruta 1 y la 5.

Cosse afirmó en la misiva que su administración “apoya la iniciativa” por considerarla “de interés para el departamento” y “con un carácter estratégico para la conectividad del territorio”, pero señaló que una vez viabilizada debían atenderse los detalles, como “algunos aspectos sensibles a lo social, ambiental, territorial y la movilidad”.

Entre los aspectos, Cosse mencionó evaluar la incidencia en la dinámica del humedal y afluentes del Santa Lucía, por atravesar la propuesta “el área de amortiguación de los humedales e inclusive un sector puntual del área definida como máxima protección”. También planteó la implementación de “soluciones estructurales que no generen interferencia en el pasaje de flujo de agua y fauna”.

La jefa comunal también señaló, entre otros aspectos, el “atravesamiento de sectores habitacionales”, tanto suburbanos como rurales. En este sentido, pidió evaluar las distancias de seguridad con las construcciones existentes, y la resolución de interferencias con tránsito local y peatonal. Además solicitó la resolución de las interferencias en el acceso Lecocq.

Luego, en febrero, Cosse envío a Falero otra carta, donde pidió que “se suspendan todas las acciones vinculadas” a la prolongación de la ruta 102.