MGAP presentó su presupuesto al Parlamento: aseguran apertura de mercado con potencias

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, presentó este sábado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el presupuesto quinquenal de la cartera, en el que se presentaron prioridades como la asistencia técnica a 1.000 productores, la disminución de impuestos al sector y un programa sanitario contra la garrapata. Según detalló el jerarca, el plan contempla seis compromisos de gobierno y 27 acciones concretas que ya se encuentran en ejecución.

El MGAP pretende realizar la implementación de un plan de riego multipredial mediante represas, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización con la adjudicación de 25.000 hectáreas —priorizando a productores lecheros y ganaderos, mujeres y jóvenes—, la inmunización de 6.000 animales contra la garrapata a partir de noviembre de 2025, y la eliminación del impuesto del 1% a la enajenación de semovientes. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo busca potenciar la producción familiar y mejorar la gestión del agua en unidades lecheras y ganaderas, con una línea de financiamiento de hasta 10.000 dólares para productores familiares.

Además, Fratti remarcó que se concretaron 14 aperturas de mercados internacionales, entre ellos Hong Kong y Kuwait para carne avícola, Bolivia y Qatar para miel, Argelia para ovinos en pie, China para harina de soja y colza, y Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes y Rusia para nueces pecán.

También informó que se habilitó el ingreso de carne bovina a Ucrania y Malasia. En materia de competitividad, la cartera trabaja en la instrumentación de vehículos bitrenes para el transporte de granos, una medida que, según analizan las autoridades, permitirá reducir en 30% los costos de flete hacia el puerto de Montevideo.

