MGAP confirmó un caso de influenza aviar en un cisne en Laguna Garzón

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó este sábado la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en un ejemplar de cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) hallado en la Laguna Garzón.

El hallazgo se produjo en el marco de las acciones de vigilancia realizadas en conjunto entre la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y la Dirección General de los Servicios Ganaderos del MGAP.

Ante la confirmación, la cartera informó que se activaron de inmediato los protocolos previstos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar, y que la situación se mantiene bajo vigilancia epidemiológica permanente.

Para este sábado, equipos técnicos de Servicios Ganaderos y de DINABISE se trasladarán a la zona para relevar la situación sanitaria, constatar la eventual presencia de otras aves muertas y realizar nuevas tomas de muestras. Posteriormente, y en base a la información recabada, se prevé una reunión con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para evaluar el escenario y definir acciones adicionales.

Desde el MGAP subrayaron que el evento corresponde a fauna silvestre y que no se han detectado casos en aves comerciales hasta el momento.

Asimismo, indicaron que el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana.

La cartera resolvió reforzar la vigilancia sanitaria en la zona e intensificar los controles en establecimientos avícolas.

También recordó la obligatoriedad de mantener aves de traspatio y sistemas Free Range en instalaciones cerradas y techadas, conforme a la Resolución DGSG Nº 20/2022.

A la población en general se exhorta a no manipular aves enfermas o muertas y a notificar de inmediato cualquier hallazgo compatible a oficinas del MGAP o del Ministerio de Ambiente. El correo habilitado es [email protected].

A los productores avícolas se les recomienda extremar las medidas de bioseguridad, restringir ingresos a los establecimientos, reforzar tareas de limpieza y desinfección, evitar el contacto con aves silvestres, mantener registros actualizados y denunciar inmediatamente casos sospechosos.

El MGAP informó que continuará comunicando novedades en función de la evolución epidemiológica.