MGAP abrió nuevo llamado laboral con sueldos de más de $ 100 mil: estos son los requisitos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca abrió un nuevo llamado laboral para técnicos profesionales con sueldos de más de $ 100 mil. La cartera busca a una persona que cumpla las funciones del rol de especialista en Pruebas de Aplicaciones y un desarrollador de software senior.

El cargo de especialista tendrá una paga de $ 124.149 de honorarios sin IVA, mientras que el de desarrollador de $ 129.510 sin IVA. Los roles deberán “realizar las actividades necesarias dentro del ciclo de vida de desarrollo de software para construir, adquirir y/o mantener soluciones informáticas”.

Requisitos para la contratación:

1. Ser ciudadano natural o legal —según el artículo 76 de la Constitución de la República— y/ o ser de nacionalidad de un país elegible por el Banco Interamericano de Desarrollo.

2. Ser empresa unipersonal de servicios personales.

3. No ser funcionario público, excepto los docentes, quienes podrán ser contratados siempre que no superen en conjunto las 60 horas semanales, ni haya superposición en los horarios.

4. En caso de ser funcionario público no se aceptará la solicitud de licencia sin goce de sueldo para acceder a este cargo.

5. Si no es funcionario público y posee un vínculo con el Estado, podrá celebrar contratos de arrendamiento de servicios o de obra, siempre que no superen en conjunto las 60 horas semanales, ni haya superposición en los horarios. La persona contratada no podrá trabajar en el mismo Inciso del Proyecto y su contratación no podrá generar conflicto de intereses.

6. En ningún caso la persona seleccionada podrá poseer vínculos familiares con el Coordinador del Programa o con otra persona que tenga un contrato vigente dentro del mismo proyecto con una función superior o subordinada en la vía jerárquica a la del contrato a suscribir. Se entiende por tal, ser cónyuge, concubino o concubina o tener un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

7. Al momento de firmar el contrato el/la consultor/a deberá estar inscripto/a en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en estado “Activo”.

A continuación, el llamado completo con la información sobre cómo inscribirse:

Bases y Terminos de Referencia Desarrollador by Montevideo Portal