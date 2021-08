Economía

MEF informó que las necesidades de endeudamiento en 2021 serán por US$ 2.700 millones

Las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas concurrieron este martes al Parlamento para informar las razones por las que se aumentó el tope de endeudamiento público.

El gobierno informó la decisión de aumentar el máximo de endeudamiento (de US$ 2.300 millones a a US$ 2.990 millones) al Parlamento el 28 de julio, debido "a

la situación de emergencia sanitaria en 2021", esgrimió la cartera.

El subsecretario de Economía y ministro interino, Alejandro Irastorza, dijo en conferencia de prensa que el objetivo es, por los "hechos extraordinarios" producto de la pandemia, "aplicar la clausula de salvaguarda" para aumentar el tope de endeudamiento.

Irastorza destacó que a diferencia del pasado, la presencia de las autoridades del ministerio por un cambio en el tope de deuda era "inédita".

El jerarca informó además que por más que el máximo previsto llega ahora hasta los US$ 2.990 millones, "se estima que no va a ser necesario ese monto".



"Se está en torno de los US$ 2.700 millones que sería las necesidades para el ejercicio 2021. El destino básicamente va a ser seguir atendiendo todos los temas en torno al fondo coronavirus, los asuntos sociales para los sectores más vulnerables y cuestiones laborales y productivas", resumió.

La ley de Presupuesto Nacional (19.924), aprobada en diciembre de 2020, creó la regla fiscal, una herramienta que establece un tope de endeudamiento público.

El artículo 696 de la ley autorizó al gobierno a contraer un monto máximo de endeudamiento neto para el ejercicio 2021 equivalente a US$ 2.300 millones.

Sin embargo, el artículo 699 de la misma ley estableció que "en caso de que medien situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en previos relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional, el máximo anual referido en el artículo 696, podrá ser aumentado en hasta un 30%, dando cuenta a la Asamblea General del Poder Legislativo y sin que ello altere el tope fijado para el ejercicio siguiente".

Por esa razón las autoridades concurrieron este martes al Palacio Legislativo.

