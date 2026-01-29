MEF evaluó precios en balnearios en la primera quincena de enero: ¿cuál es el más caro?

Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró un informe comparativo de los precios durante la primera quincena de enero de las principales cadenas de supermercados en Montevideo y localidades costeras del este del país. En concreto, los lugares analizados fueron Costa de Oro, La Barra, Maldonado, Punta del Este y Piriápolis.

Para eso se consideraron las cadenas con locales en la capital del país y con al menos un local en alguna de las localidades mencionadas. Se utilizaron datos de los precios de un grupo de 218 productos que fueron enviados con frecuencia diaria al Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) por los supermercados durante los primeros 15 días de noviembre, diciembre 2025 y enero 2026, detalla la publicación del MEF.

Las cadenas que registran locales en Montevideo y las localidades son Devoto, Devoto Express, Disco, El Clon, El Dorado, Macromercado, Micromacro, Ta-Ta, Red Exprés y Tienda Inglesa; las que cuentan con más presencia son El Dorado (presente en todas las localidades abordadas), Disco (sin presencia en Piriápolis) y Red Exprés (sin presencia en Punta del Este).

Sin más preámbulo, la cartera encontró que, en términos generales, las localidades que presentan los mayores sobreprecios en todo el período son La Barra y Punta del Este. Por otro lado, las de menor brecha son Piriápolis y la Costa de Oro.

Así, se observó una diferencia de seis puntos porcentuales entre Piriápolis y La Barra, los lugares con la menor y mayor brecha registrada durante la primera quincena de enero con respecto a los precios de la capital.

“También se observa que, para la mayoría de las localidades, la brecha de precios es mayor en la primera quincena de enero” respecto del mismo período de diciembre, expresa la Secretaría de Estado en el análisis.

Asimismo, tanto para Piriápolis como Punta del Este la brecha de precios en la primera quincena de diciembre es menor que la mostrada en el mismo periodo de noviembre. Si bien ambas localidades aumentan la brecha de precios en enero de este año, Piriápolis mantiene en enero una brecha de precios menor a la presente en la primera quincena de noviembre; por otro lado, para Punta del Este, la brecha alcanza su máximo valor en la primera quincena de enero y su mínimo en la primera quincena de diciembre.

Este comportamiento no se replica para Costa de Oro, donde la diferencia de precios respecto a Montevideo disminuye de diciembre a noviembre.

“Se observa que dichas brechas son inferiores durante las tres primeras quincenas analizadas a las registradas para su localidad vecina: Punta del Este. Es decir, las diferencias de precios de Maldonado con Montevideo son menores a las existentes entre Punta del Este y Montevideo”, subraya el documento.

El informe destaca, además, que la brecha de precios promedio por localidad y quincena siempre es positiva. “Es decir, los productos en promedio tienden a ser más caros en las distintas localidades analizadas respecto de Montevideo”.