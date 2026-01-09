MEF detalló el nuevo decreto de régimen de promoción de inversiones: en qué consiste

Política

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un nuevo decreto reglamentario que se aplicará en el régimen general de la Ley de Promoción de Inversiones, en disposiciones que regirán a partir del 1º de febrero.

La normativa, difundida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), busca incentivar proyectos de inversión con mayor impacto en empleo, productividad y desarrollo territorial.

Según sostuvo el MEF, la reglamentación introduce cambios en la matriz de indicadores que evalúa los proyectos que acceden a los beneficios fiscales.

“Se prioriza el empleo en los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y se promueve la descentralización de la inversión en los departamentos del Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza”, aseguran desde la cartera.

Ya está disponible el nuevo decreto sobre incentivos a la inversión.



La nueva normativa pone foco en la inversión como prioridad estratégica para promover un mayor crecimiento, aspecto central de la estrategia económica del gobierno.



Algunas de las principales novedades:

A su vez, explicaron que se actualizarán los indicadores vinculados a la productividad, con la transformación del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación en I+, y se refuerza el enfoque ambiental mediante la sustitución del indicador de Tecnologías Limpias por el de Sostenibilidad Ambiental.

El decreto busca ampliar el acceso a los incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, las micro y pequeñas firmas recibirán 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años extra para utilizar el beneficio, mientras que las empresas medianas de hasta 50 empleados accederán a 10 puntos porcentuales adicionales y un año extra. Además, se eliminó el tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas —unos U$S 500 mil— que limitaba el acceso de las Mipes a los beneficios adicionales, y se habilitó que empresas sin contabilidad suficiente puedan postularse presentando una declaración jurada de IRAE.

La normativa también apunta a priorizar proyectos de mayor porte que generen externalidades positivas en empleo y productividad. En ese sentido, los proyectos con inversiones superiores a 180 millones de UI —U$S 30 millones— podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE si cumplen determinados requisitos de generación de empleo e innovación y se presentan antes de fines de 2027.

