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MEF abrió llamado para trabajar en casinos con sueldo de más de $ 100.000: los detalles

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió en los últimos días un llamado público para cubrir cargos en la Dirección General de Casinos, destinados a tareas administrativas y de fiscalización en salas de juego de Montevideo y Canelones.

Según las bases del concurso, se trata de un llamado abierto bajo la modalidad de oposición y méritos, en régimen provisorio, para desempeñar funciones polifuncionales dentro de casinos estatales.

El llamado prevé la asignación de 33 plazas en total, de las cuales 30 corresponden a Montevideo y tres a Canelones. Además, se establece que al menos el 8% de los cargos —hasta un máximo de seis— serán destinados a personas afrodescendientes.

Los cargos, denominados implican el desempeño de múltiples funciones dentro de las salas de juego. Entre ellas se incluyen tareas administrativas, fiscalización, atención al público, manejo de caja, monitoreo de sistemas y asistencia a clientes.

Para participar del concurso se exige: tener 18 años o más, contar con cédula de identidad vigente, ser ciudadano natural o legal y tener bachillerato completo. Además, se valorará experiencia laboral en atención al cliente, así como formación en herramientas informáticas, idiomas o habilidades vinculadas a la comunicación y el trabajo en equipo.

El cargo tiene una carga horaria de 48 horas semanales, con régimen rotativo de un día de descanso cada cinco días de trabajo. El salario se compone de una parte fija —de $ 26.682 nominales— y una variable asociada a las utilidades del casino: en Montevideo, esta última promedia unos $ 87.952 mensuales, mientras que en Canelones alcanza los $ 93.356.

La designación inicial será por 12 meses a prueba. Las postulaciones se realizan completando un formulario disponible en la web de la Dirección General de Casinos y enviándolo por correo electrónico y hay plazo para hacerlo hasta el próximo 30 de marzo. Toda la información y las etapas del proceso serán comunicadas en el sitio del organismo.

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