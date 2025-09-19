MEC elevó informe que pide a la AUF cambios para que “refleje” a la Liga Profesional

Política

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) envió un informe este 19 de setiembre.

La Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro), que está integrada por 20 clubes y se constituyó en 2021 como asociación civil, presentó un reclamo formal ante el MEC en el pasado mes de junio.

La organización solicitó la intervención de la cartera para que se tomen medidas frente a la actuación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la que acusa de obstaculizar su funcionamiento. Según el planteo, el Comité Ejecutivo de la AUF no permite que la Lufpro pueda cumplir con su cometido central de organizar los torneos profesionales y administrar los derechos comerciales vinculados a la competencia.

Según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal, tras esto, el MEC alentó en el documento a que la Asociación Uruguaya de Fútbol realice el “reconocimiento de la existencia de la personería jurídica de la Lufpro y su funcionamiento”.

La cartera pidió “conformar un espacio de negociación a fin de delimitar precisamente las competencias dentro del fútbol profesional uruguayo”, además de solicitar cambios en los estatutos para que reflejen esta nueva estructura organizativa.

Montevideo Portal