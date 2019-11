Lustemberg respondió al diputado de CA: “Interrumpir un embarazo es un proceso doloroso”

Política

La electa diputada por el Frente Amplio y eventual ministra de Desarrollo Social en un futuro gobierno de Daniel Martínez, Cristina Lustemberg, criticó los dichos del electo diputado por Cabildo Abierto Martín Sodano, quien se declaró en contra de la despenalización del aborto porque "para algunas mujeres es como una canilla libre".

En conversación con Montevideo Portal, Lustemberg aseguró que el diputado muestra "un profundo desconocimiento de la temática", y aseguró que desde que desde que se implementó la ley mejoraron los índices de salud respecto a mortalidad materna.

"En este país hay alguna concepción de que hay mucha libertad, que las mujeres abortan como una canilla libre. Esas expresiones sorprenden, son muy preocupantes, una concepción que desconoce la complejidad que lleva a la decisión de iniciar un proceso de interrupción voluntaria del embarazo para cualquier mujer", manifestó Lustemberg.

"Nadie está a favor del aborto, interrumpir un embarazo es un proceso doloroso y complejo para cualquier mujer, o sea, no es una fácil decisión que adoptan las mujeres", continuó.

"El Estado uruguayo ha garantizado todas las condiciones para ese derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con una ley", dijo Lustemberg y recordó que sobre esta normativa hubo una instancia de prerreferéndum para derogarla que solo contó con la adhesión del 9% de los habilitados a votar.

Lustemberg señaló que la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva permitieron "un impacto muy importante" no solo en la mirada respecto a los derechos humanos, sino en los índices de salud.

En este sentido, apuntó que Uruguay tiene "la mortalidad materna más baja en el contexto de América Latina".

"El embarazo en niñas de 10, 12 o 14 años está vinculado a situaciones de abuso y de explotación sexual. Ese desconocimiento que genera el embarazo en niñas y adolescentes es desconocer situaciones de abuso, situaciones de desigualdades de poder, y dan cuenta de una falta de conocimiento en esta temática", dijo Lustemberg en referencia al embarazo adolescente.

A su vez, Lustemberg también apuntó contra la postura de Sodano en torno a la Ley Integral para Personas Trans, sobre la que el diputado manifestó diferencias.

"No se educa a los niños y niñas para que sean trans, se les educa para que si se encuentran en ese camino en que no se sienten identificados con su sexo biológico interpreten lo que les pasa, lo acepten y tengan las garantías por parte del Estado de que no van a ser discriminados ni despojados de esos derechos", señaló Lustemberg.

En este sentido, Lustemberg afirmó que este "desconocimiento" debe generar "una alerta muy importante a posturas que puede haber en el Parlamento".

