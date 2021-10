Lust sobre renuncia de Díaz: “Que haya dejado la Fiscalía para el sistema es muy bueno”

Política

Montevideo Portal

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, renunció a su cargo este martes, informó a través de una conferencia de prensa. La información había sido anticipada por el diario El Observador y confirmada por Montevideo Portal.

En concreto, Díaz informó en conferencia de prensa este martes desde la hora 14.40 que había tomado la decisión el año pasado, pero que por “lealtad institucional” no había concretado su renuncia, ya que Juan Gómez, quien lo sucederá, aún no estaba en el cargo de fiscal adjunto. Díaz destacó que era importante que su sucesor conociera “la gestión” institucional.

En la conferencia de prensa, que se realizó en la sede de Fiscalía y fue transmitida por la cuenta del organismo en Facebook, Díaz comunicó que la primera persona a la que le informó su decisión fue al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con quien estuvo reunido en la Residencia de Suárez y Reyes; luego dio la noticia a los funcionarios de la Fiscalía y convocó entonces a la conferencia. “Hoy Fiscalía tiene a mi querido colega y amigo Juan Gómez, para hacer esta transición” hasta abril de 2022.

“El ciclo está cumplido, las tareas han sido cumplidas, es hora de cerrar este ciclo. Es hora de trabajar en un proyecto de la actividad privada que me ilusiona, que me entusiasma y que por lo tanto allí dedicaré toda mi energía”, agregó Díaz, quien agradeció a los funcionarios de la institución. “No me dará la vida para agradecer a este conjunto de mujeres y hombres que tiene una enorme energía y potencial. Me siento orgulloso”, concluyó el fiscal, visiblemente emocionado.

La gestión del fiscal de Corte había recibido críticas, principalmente del partido Cabildo Abierto, que en el 2020 presentaron un pedido de renuncia formal. El senador Raúl Lozano y el diputado Eduardo Lust fueron dos de los dirigentes que criticaron el accionar de Díaz.

Por ejemplo, durante la interpelación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el representante nacional sostuvo que Díaz, “negocia con los presos, con el rico negocia por plata. “Él lo dice, además, no lo estoy acusando, y con el pobre negocia con prisión. A Balcedo le lavó 11 millones de dólares el fiscal”, comentó en el Parlamento.

“Balcedo trajo 15 millones de dólares robados de la Argentina y no sabía cómo justificarlos, se los quitaron, le dio 4 millones de dólares a la Fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió 11 millones”, agregó.

Tras la renuncia del magistrado, Montevideo Portal dialogó con el diputado cabildante para conocer cuál era su opinión. Destacó en primer lugar que Díaz es una persona “muy estudiosa” que “trabaja mucho”, pero que “no encajaba como fiscal de la Nación”. “Llevó a la Fiscalía a una estructura orgánica que hizo desaparecer a la actuación de los jueces en la materia penal, entonces ahí perdimos las garantías”, indicó.

“Siempre, en todos lados dije que Díaz era una persona que trabaja mucho, sabe mucho, es un hombre joven, que seguramente se dedicará a la abogacía y le irá muy bien, pero que haya dejado la Fiscalía para el sistema es muy bueno”, acotó.

Consultado sobre si le sorprendió la decisión, Lust respondió afirmativamente ya que era una persona que tenía hasta abril para mantenerse en el cargo. “Cumplía diez años en Fiscalía y además se estaba manejando su nombre para la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Al dejar el ministerio público no puede ir a la SCJ porque no puede saltar de una actividad particular a la Corte, tiene que estar dentro del ministerio público, así que también dejó eso de lado, pero como abogado le va a ir muy bien seguramente”, opinó.

Finalmente, el diputado dijo que “ya tiene un nombre dentro de la Fiscalía” para proponerlo como fiscal de Corte, pero contó que todavía no lo propuso dentro de Cabildo Abierto y que, por tanto, no lo hará público. “Todavía no íbamos a hablar (del tema en Cabildo). Nosotros íbamos a hablar en noviembre por el ministro de Corte y esto nos agarró inesperadamente”, señaló.

“La Fiscalía no puede quedar acéfala, entonces el fiscal Gómez, que es el fiscal adjunto queda como fiscal suplente provisoriamente, se tiene que reunir el Parlamento y por tres quintos de votos eligen al fiscal general”, concluyó.

Montevideo Portal