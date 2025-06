Lust afirmó que el Frente Amplio le “prometió algo a Cabildo a cambio de su apoyo”

Política

Eduardo Lust, exdiputado de Cabildo Abierto (CA), se refirió al momento del partido y a las críticas que está recibiendo por otorgarle sus dos votos al Frente Amplio (FA) en la Cámara de Representantes para la aprobación de los artículos de la Rendición de Cuentas.

En medio de la polémica que vive la colación republicana tras la decisión del partido liderado por Guido Manini Ríos de acompañar al Frente Amplio en la Cámara de Diputados para la votación algunos artículos de la Ley de Rendición de Cuentas, Lust, quien dejó de ser parte de Cabildo Abierto en 2023, habló con Montevideo Portal sobre la medida tomada por el partido al que pertenecía, el posible acercamiento de CA a la coalición de izquierda y los errores estratégicos del último tiempo.

El letrado manifestó su asombro cuando habló de la decisión de Cabildo Abierto en acompañar al gobierno con sus votos para la aprobación de artículos claves de la Rendición de Cuentas: “El Frente Amplio está en la izquierda; todo el resto a la derecha, de ese resto, Cabildo Abierto es el que más a la derecha se encuentra, por eso la sorpresa”.

“Lo raro es que Cabildo haya accedido a votarle un aumento de deuda externa de US$ 3.000 millones para este año cuando el Frente no dice en qué lo va a invertir”, afirmó.

Eduardo Lust cuestionó la decisión de CA y justificó que había “argumentos profundos, políticos y jurídicos para decir: 'Bueno, mire, ahora no'”, en referencia al acuerdo con el oficialismo e indicó que no había “necesidad real de haberlo hecho”.

Lust mencionó que “Cabildo Abierto no se siente parte de la coalición” y que, por eso, “ahora no tiene sentido seguir en coalición”.

El exdiputado mencionó que “el gobierno necesita un préstamo”, pero que “históricamente eso se pide en la Ley de Presupuesto”. “Entonces, el gobierno presenta el presupuesto que dice que utilizará estos cinco años en los 14 ministerios que integran el Poder Ejecutivo, en todas las empresas públicas; más el auxilio a los gobiernos departamentales, y justifica sus acciones”, planteó.

Consultado por la posibilidad de que Cabildo Abierto se aleje de la coalición y opte por acompañar al FA, el exdiputado consideró que no vio al partido “acercándose al Frente Amplio; más bien pasó lo contrario”. Esto último debido a que, según Lust, hubo “algunos pocos proyectos que Cabildo no consiguió que la coalición le llevara, pero no más de dos o tres,” y que el Frente Amplio apoyó. Por el contrario, el exdirigente expresó que “era a la inversa”: “Como que el Frente apoyaba alguna idea de Cabildo”.

Para el abogado, la decisión de otorgar los votos de Álvaro Perrone y Silvana Bonavita al Frente Amplio para la aprobación de los artículos de Rendición de Cuentas, se debe a que en la reunión secreta que mantuvo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con Álvaro Perrone, llegaron a un acuerdo. "“El Frente le prometió algo a Cabildo a cambio de su apoyo”, en referencia a que el cabildante habría recibido algún beneficio de la transacción.

A pesar de los cuestionamientos del exdirigente cabildante sobre la postura de la fuerza política, justificó el accionar debido a que “la política se maneja así, no está mal, son permanentes transacciones entre los partidos para conseguir los objetivos de cada uno. Ese, para mí, fue el destino de toda esa jugada”.

El exdirigente mencionó que los “errores estratégicos” se justifican porque CA “pensó que lo iban a considerar, y cuando se dio cuenta de que los partidos tradicionales no lo tenían en cuenta, que no le votaban los proyectos, lo tenían eternamente a estudio; era tarde, porque ya la coalición había logrado el voto de Cabildo en los temas que le importaban: la LUC y el presupuesto”.

Lust expresó, asimismo, que el partido “fue ninguneado” y que vio a Guido Manini Ríos “como enojado con la coalición”.

