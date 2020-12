Lust: Si Lacalle veta ley de forestación, Cabildo debería retirarse de la coalición

Política

En mayo Cabildo Abierto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para limitar las plantaciones destinadas a proyectos forestales. El proyecto, que entró por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, "limita la aprobación de proyectos forestales de bosques de rendimiento que sobrepasan densidades de siembra de 150 árboles por hectárea exclusivamente a las áreas comprendidas dentro de la Ley Forestal 15.939 y los decretos reglamentarios referidos a dicha ley". Dicho en forma más sencilla, la ley limita la plantación de bosques a los suelos que sean de prioridad forestal y deja establecido que no pueden superar 10% de la superficie nacional que está bajo explotación agropecuaria.

El proyecto fue aprobado en Diputados con los votos de Cabildo Abierto, del PERI y también del Frente Amplio, aunque generó críticas del resto de la coalición y de la Sociedad de Productores Forestales, que recordó que "quiebra una tradición republicana, sostenida por siete gobiernos de los tres partidos políticos".

Esta mañana, un artículo de Paula Barquet y Nicolás Delgado para El País revela que el presidente Luis Lacalle Pou tiene resuelto vetar esta ley que pone límites a la forestación.

De acuerdo a sus fuentes, Lacalle se basa en el mismo argumento usado por los representantes de Cabildo durante la discusión en sala: que el tema no forma parte de Compromiso por el País, el documento firmado por la coalición, y que por lo tanto es libre de vetar algo con lo que no está de acuerdo. El propio Guido Manini Ríos manifestó que su partido tenía libertad de acción en lo que estuviera por fuera del documento firmado.

El diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, fue uno de los defensores más fervientes de esta ley. Consultado por Montevideo Portal, dijo que si lo publicado por la prensa es cierto demostraría que el mandatario no tiene la visión de país que, según su parecer, Cabildo Abierto tiene, y que por lo tanto el partido debería abandonar la coalición.

Aclaró que el presidente está sin dudas amparado en el artículo 138 de la Constitución para vetar la ley. Si lo hiciera, se necesitan 18 senadores y 59 diputados, reunidos en Asamblea general, para rechazar el veto. El FA y Cabildo Abierto no tienen estos votos, por lo que el veto sería exitoso y la ley no entraría en vigencia.

Ver el árbol y no el bosque

"Quizá es una especie de señal para renegociar las partes importantes de la ley como para no vetarla, pero la ley tiene una sola cosa importante contenida en esta pregunta: ¿Usted está de acuerdo en forestar solo dentro de las superficies de prioridad forestal o quiere que se foreste por fuera? O sea, ¿cree que debe forestarse en áreas para alimento y carne o solamente en las que son forestables?", dijo Lust a Montevideo Portal.

"Claramente el presidente, (su partido) y el Partido Colorado tienen una política de forestar en tierras que son aptas para alimentación y carne, o sea que para ellos el problema es sacar la prioridad forestal. El límite previsto en la ley no es tanto problema, porque permite forestar hasta un millón y medio de hectáreas y hasta ahora hay poco más de un millón", dijo Lust, que opinó que cambiar el punto central de la ley es "inllevable".

"Mi visión personal es que la decisión de Lacalle, si bien legítima, es incompatible con mi modelo de país. Él aspira a un país defensor de la forestación y la celulosa, tanto que trabaja para la celulosa y la forestación: puso como director forestal a un contratista de UPM, Carlos Faroppa. Eso no está mal, es una postura, pero ante esa visión de país que tiene Lacalle, los colorados (y también el Frente Amplio), esto es tan incompatible que si el presidente aspira a eso, Cabildo Abierto debería retirarse de la coalición, sacar todos los ministros, dejar todos los cargos que el presidente le dio y en cada caso puntual tomar una postura", afirmó el diputado.

Agregó, para ser más claro, que si Lacalle veta la ley Cabildo Abierto debe hacer lo mencionado, porque el presidente no puede decir que está "imposibilitado" de poner en práctica la ley. "Si la veta por su convicción filosófica, presenta un modelo de país legítimo pero que es incompatible con mi visión. Llegado ese hecho, yo propondría a Cabildo que se planteara si quiere el modelo celulósico forestal o el que puede convivir con el productivo, que es lo que planteamos con la ley", aseguró.

Si ocurre, "Cabildo ya no debe plantearse si está o no en la coalición, sino si el modelo de país que quiere la coalición es incompatible con el suyo, y decidir entonces acompañar lo que le parezca bueno pero no siendo parte de la coalición", dijo.

Sobre las críticas de algunos forestales, que señalan que se usa el medioambiente como argumento para impulsar esta ley cuando la actividad ganadero agrícola que busca proteger es más contaminante (por el uso de agrotóxicos), Lust dijo que "en parte" coincide. "Yo me he juntado con la Sociedad de Forestales y les he dicho que han hecho mucha cosa buena, pero que ellos mismos no las dicen. Por ejemplo, hicieron que el monte indígena haya crecido mucho debido a que la gente corta pinos y eucaliptus. Pero les comenté que si ellos no lo decían yo no lo voy a decir", puntualizó.

"Que la producción no forestal daña el medioambiente es cierto, pero es un segundo paso que vamos a dar este año. Lo primero fue la forestación y lo segundo será el otro tema, el uso de agrotóxicos en la industria agrícola ganadera cerca de los cursos de agua y la rotación de plantaciones", adelantó.