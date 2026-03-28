Lust: “El último error electoral” de Manini Ríos y por qué el gobierno cometió “estafa”

Política

Por Joaquín Symonds

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Eduardo Lust, exdiputado de Cabildo Abierto, ha insistido en la idea de que el gobierno mintió en la campaña electoral y que, cuando asumió, no pudo llevar adelante los compromisos expresados.

En este sentido, en entrevista con Montevideo Portal, indicó que el proceder del Frente Amplio —con Yamandú Orsi a la cabeza— configuró una “estafa electoral”. “Cuando el presidente Orsi decía cosas, el futuro ministro de Economía lo desmentía. Entonces, si el futuro ministro lo desmentía, que era el que conocía la economía, y los candidatos igual lo seguían diciendo, para mí fue una estrategia”, acusó.

Por otro lado, habló de la actualidad de Cabildo Abierto y de por qué Guido Manini Ríos cometió algunos errores políticos. También cuestionó cómo procedió el partido cuando el expresidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a Irene Moreira, quien, cuando estaba al frente del Ministerio de Vivienda, otorgó dos apartamentos a militantes cabildantes.

¿Cómo ve la marcha del gobierno? Usted dijo que habían mentido en la campaña electoral.

Viste que uno es abogado, entonces uno no se puede disfrazar de lo que no es. Me quedé pensando en el concepto de estafa, que es una figura penal, y el Código Penal define la estafa casi así: “Aquel que con estrategias o engaños artificiosos indujera a un tercero a una conducta que, de no haberlo inducido, no la hubiera tenido, para recibir un beneficio indebido. Me quedé pensando en que, cuando un candidato político, olvídate de Yamandú Orsi, dice una cantidad de cosas que va a hacer y otras que no va a hacer, induce al elector, al que no está ya definido, a votarlo, y si esa persona es inducida por un discurso de algo que se promete hacer y luego no se hace, es una especie de estafa electoral.

Hay una especie de mentira, porque el presidente Orsi dijo “mentimos”. Vallcorba dijo “mentimos”. Hay una conducta que engañó al electorado y la conducta que engaña para obtener un beneficio indebido, desde el punto de vista penal, es una estafa. Acá no hay figura penal, pero hay una estafa electoral.

El oficialismo argumenta que la situación fiscal que recibió no fue la mejor.

Fernando Pereira dice: “Yo miento”. Y dice: “Yo me encontré con una situación fiscal que era así” y miente. ¿Por qué él dice que miente? Porque el ministro de Economía, que es el único que sabe de economía, dijo: “La situación fiscal es la que sabíamos”. Entonces, esa es una salida para justificar la mentira. Pero si uno miente, miente.

¿Cree que mintieron sabiendo que después no iban a poder cumplir?

Cuando el presidente Orsi decía cosas, el futuro ministro de Economía lo desmentía. Entonces, si el futuro ministro lo desmentía, que era el que conocía la economía, y los candidatos igual lo seguían diciendo, para mí fue una estrategia.

Entonces, la mentira es algo que tiene mucho más importancia en política de lo que a uno le parece. Y la prueba del nueve para mí está en las encuestas de acá de Uruguay, cuando el 46% desaprueba y el 30% no aprueba ni desaprueba. Yo diría que hay un 76% que no aprueba ni desaprueba. Y esa es una cifra altísima, lo que quiere decir que hay electores del Frente Amplio que están defraudados. El gobierno no empezó a trabajar todavía.

Imagínate si el presidente Orsi hubiera dicho en el debate que el principal problema de los uruguayos es la seguridad y “nosotros vamos a tener los resultados de nuestra gestión en seguridad en el año 27 porque no tenemos plan”. Eso indujo al elector y terminó siendo una estafa electoral.

¿Cómo ve a Cabildo Abierto en la actualidad?

Desde el punto de vista político, va a quedar en la historia como un fenómeno electoral único. Un partido que se conformó unos meses antes de las elecciones y sacó 260.000 votos, una locura: tres senadores y 11 diputados. Como bien dijo el general Manini: “Yo a los diputados no los conocía”, y es cierto, a mí no me conocía y yo no lo conocía a él, y fue por aluvión. Apareció la figura de Manini y empezó a aparecer gente en una lista; bueno, si se cumplía con los requisitos mínimos, sacabas la lista y salías diputado, que fue lo que me pasó a mí. Pero, como decía Tabaré Vázquez, “el tren pasa una sola vez”.

¿Cabildo perdió la oportunidad?

Hay un error estratégico muy importante. Cabildo tenía sus ideas propias, por eso la gente lo votó. Había tres o cuatro que para mí eran el buque insignia, y nosotros en la interna de Cabildo siempre dijimos que había que llevarlas adelante en los primeros seis meses del gobierno de coalición, porque después que el gobierno tuviera la LUC y el presupuesto, no nos necesitaba. El presidente Lacalle fue inteligente y mandó una ley de urgencia de casi 500 artículos en la cual puso el plan de gobierno y todo se aprobó. Entonces, esas primeras leyes, como “se terminó el recreo” en la inseguridad, la prisión de los militares y la deuda justa quedaron en la nada.

¿El episodio de la renuncia de Irene Moreira fue un error estratégico?

Sí, absolutamente, ese fue un error político y jurídico, porque lo que la gente tiene que saber es que los ministros son secretarios del presidente, lo dice la Constitución, y los comunicadores que dicen “la Secretaría de Estado”, ¿no? Lo que hizo Irene, de lo que se la acusa, sin estar bien, no es tan grave. No está bien, pero no es grave al lado de lo que hicieron históricamente los dirigentes políticos de acomodar gente, de dar apartamentos del Banco Hipotecario, de dar préstamos.

No fue grave porque la detectaron cuando iba en una o dos unidades, pero si el presidente le pide la renuncia, la actitud era decir: “Sí, señor, yo hice algo que se hacía antes y ahora me di cuenta de que estaba mal; soy senadora electa, renuncio al ministerio. Es más, Cabildo no va a poner un ministro que sea del partido, y yo vuelvo a la cámara y asumo el error que cometí”.

Dado que el FA no tiene mayorías ¿Cabildo, en este período, podría volver a tener la llave?

La coalición ganó por Cabildo Abierto porque le aportó 250.000 votos, una locura; y perdió por Cabildo Abierto porque perdieron 200.000 votos. Pero Cabildo no se reconstruye. Eso que vos decís —que puede ser en teoría—, puede dar la oportunidad de renacer, de reconstruirse no, porque los elementos, el buque insignia, la columna vertebral del partido, no se cumplieron. Entonces, lo que puede hacer Cabildo ahora son cosas que no constituyen la columna vertebral del partido.

Manini debió ser candidato a diputado. Ese fue el último error electoral, porque no implica, no es un demérito, ser senador y después diputado. En la historia hay muchos que fueron senadores y después fueron diputados.

Por Joaquín Symonds

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