Lula en la ONU: recuerdo a Mujica, “masacre” en Gaza y “ataque” de EE. UU. por Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los primeros mandatarios en hacer uso de la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), instancia que se está llevando a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

Allí, el mandatario recordó al expresidente de la República José Mujica y al papa Francisco, Jorge Bergoglio, a pocos meses del fallecimiento de ambos. “El mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales. Ambos representaban como ningún otro los valores humanitarios”, aseguró.

“Si siguieran entre nosotros, probablemente usarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio y que el mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente”, agregó.

En otros temas, condenó el “genocidio” en Gaza y señaló que “esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla”. Además, criticó “el uso del hambre como arma de guerra” y el desplazamiento de poblaciones civiles que ocurre “impunemente”.

“Nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. Ahí, bajo toneladas de escombros están enterradas decenas de miles de mujeres y niños inocentes y también está sepultado el derecho humanitario y el mito de la superioridad ética de Occidente”, denunció.

El gobernante brasileño también advirtió que el pueblo palestino “corre riesgo de desaparecer”, recalcó que solo sobrevivirá como Estado independiente con el apoyo de la comunidad internacional y reiteró su condena a los ataques “terroristas” de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Por otra parte, denunció la consolidación de un “desorden internacional”, en el cual enmarca el “ataque” de Estados Unidos a la soberanía brasileña por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario brasileño declaró que “no hay justificación para medidas arbitrarias” contra un país que condenó a un exmandatario por golpismo y en defensa de su democracia, en clara alusión a las represalias adoptadas por Washington frente a ese proceso.

Según dijo Lula, “el autoritarismo se fortalece cuando nos sometemos a la arbitrariedad” y, en estos momentos, "fuerzas antidemocráticas intentan subyugar a las instituciones y sofocar las libertades" mediante articulaciones políticas globales.

Además, instó a “refundar” la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fin de ponerle coto a medidas “unilaterales” que atentan contra el orden multilateral. “Hoy, los ideales que inspiraron a los fundadores (de la ONU) están amenazados como nunca antes en toda su historia. El multilateralismo está frente a una nueva encrucijada”, aseguró.

