Lula, Mujica, Petro y Orsi mantendrán reunión en la chacra de Rincón del Cerro

Aunque no están los detalles definidos de si será al mediodía o por la noche, este jueves el expresidente José Mujica y la exvice Lucía Topolansky recibirán en su chacra del Rincón del Cerro a dos altos mandatarios de la región, además de al presidente electo Yamandú Orsi.

Según pudo saber Montevideo Portal, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegará al país en el marco de la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar a partir del jueves 5 de diciembre.

La ocasión diplomática servirá para que el mandatario brasileño visite a Mujica; también participará de la reunión el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Al ser consultado este lunes por la ocasión, Orsi dijo que no estaba al tanto de los detalles del encuentro, pero manifestó que seguramente concurra. “Pepe suele invitarme a esas cosas, pero no sé cómo va a ser. Sé que va a estar Lula visitando a Pepe, pero no sé ni la hora, ni si es almuerzo o cena. No tengo idea”, manifestó el presidente electo.

Según información a la que accedió Montevideo Portal, la reunión pactada dependerá de la hora a la que Lula llegue a Uruguay. Mientras tanto, Petro estaría arribando al país este miércoles.

No obstante, el semanario Búsqueda consignó que, aunque tanto Petro como Lula le informaron a Mujica su intención de visitarlo personalmente, la idea es que ambos mandatarios coincidan, pero podrían no hacerlo debido a sus agendas.

De todas formas, la intención en primer término es que sea un almuerzo en conjunto con los mandatarios regionales y el presidente electo de Uruguay.

