Lula, Bolsonaro, Fernández y Milei: qué piensan los uruguayos sobre los líderes regionales

La consultora Equipos Consultores divulgó este martes una encuesta sobre la percepción que tienen los uruguayos sobre distintos líderes regionales y globales como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Alberto Fernández (Argentina), Joe Biden (Estados Unidos), Nicolás Maduro (Venezuela) y Donald Trump (Estados Unidos), entre otros.

Según la encuestadora, de todos los líderes mencionados, el más conocido es el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras que por debajo vienen Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Nicolás Maduro y Lula Da Silva.

En todos estos casos como mínimo nueve de cada 10 uruguayos los conoce.

“En un escalón intermedio se encuentra el actual presidente norteamericano, Joe Biden. Casi uno de cada cuatro uruguayos (24%) no conoce a Biden. El desconocimiento es mayor todavía para el candidato presidencial argentino Javier Milei (48% no lo conoce) y al actual presidente chileno Gabriel Boric (57% de la población uruguaya no lo conoce)”, afirma el informe de Equipos.

Con relación a las valoraciones, Equipos tomó tres indicadores: el nivel de “simpatías” (u opiniones positivas), el nivel de “antipatías” (opiniones negativas) y, finalmente, el “saldo neto”.

La primera conclusión significativa de los datos es que todos los líderes políticos internacionales evaluados tienen entre los uruguayos saldos netos negativos, es decir que las antipatías superan a las simpatías, con excepción de Lula.

El presidente de Brasil, de reciente visita por Uruguay, recibe un balance casi equilibrado (36% de simpatías y 35% de antipatías). Posee un saldo neto apenas positivo de un punto. En el otro extremo, el presidente venezolano Nicolás Maduro recibe 5% de simpatías y un rechazo de 76%, con un saldo neto negativo de 71 puntos.

En Brasil, particularmente, es muy clara la diferencia de imagen entre Lula y Bolsonaro, consignó Equipos.

“Lula tiene un saldo equilibrado, mientras que Bolsonaro recibe 12% de simpatías y 66% de rechazo, es decir un saldo neto de -54. En este plano, están muy definidas las afinidades de los uruguayos. Bolsonaro es el tercer líder peor evaluado en nuestro país, siendo superado en la tabla solo por Alberto Fernández y Nicolás Maduro”, señala la consultora.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández tiene entre los uruguayos una imagen muy negativa, con 7% de simpatías y 67% de antipatías (saldo neto de -60). El expresidente Macri tiene una imagen algo mejor, aunque igualmente de sesgo muy negativo (saldo de -48). El que, curiosamente, tiene una imagen algo mejor que ambos es el candidato Javier Milei.

“Es mucho menos conocido, y también registra un balance negativo (-17), pero mucho más equilibrado que los presidentes anteriores”, apunta Equipos en el informe.

Entre los líderes norteamericanos, finalmente, el saldo favorece a Biden sobre Trump. Si bien el expresidente es significativamente más conocido, e incluso tiene algo más de simpatías (15% sobre 13% de Biden), también recibe mucho más rechazo.

Casi dos de cada tres uruguayos (63%) tienen una opinión negativa sobre Trump (contra 37% de Biden), y eso hace que el saldo neto del presidente actual (-24) sea mejor que el del anterior (-48).

Las ideologías importan

En el caso de Lula, por ejemplo, marca un caso ilustrativo con relación a la imagen positiva y su vínculo con la ideología de cada político.

El presidente brasileño tiene una imagen extraordinariamente fuerte en la izquierda (saldo de +77), imagen relativamente neutra en el centro, y mayoritario rechazo en la derecha (-44).

Por el contrario, los expresidentes Trump, Macri y Bolsonaro generan un fortísimo rechazo en la izquierda, y mucho menos en la derecha.

Pero incluso dentro de la derecha, estos presidentes tienen saldo negativo (más aún en el centro). Para la derecha uruguaya, ninguno de estos tres expresidentes parecen ser referencias significativamente atractivas.

La derecha uruguaya sí rechaza fuertemente a Maduro y Alberto Fernández, al igual que el centro. En la izquierda en cambio hay situaciones diferentes. Ambos son rechazados también por la izquierda, pero con diferentes intensidades. El rechazo de la izquierda a Maduro es muy alto (saldo -53), y el de Alberto Fernández es negativo pero significativamente menor (-25).

Por último, Milei, Biden y Boric tienen diferencias más pequeñas que los anteriores entre los juicios que reciben de un lado y del otro, pero esto se explica por su menor nivel de visibilidad.

La percepción de los jóvenes

La mirada de los jóvenes tiene varias similitudes con la del total de la población, pero algunos matices importantes. Entre los jóvenes no hay ningún líder que reciba saldo neto positivo. Todos tienen balance negativo, incluso Lula, que era el único que escapaba a esta regla en la población general.

Si se miran solo las simpatías, es resaltable el nivel que recibe el expresidente norteamericano Donald Trump (23%), y con un rechazo alto pero más moderado que en el total de la población.

De hecho, el saldo neto de Trump, que en el total de la población es de -48, entre los jóvenes es de -23. También es destacable el resultado obtenido por Milei, que recibe 18% de simpatías (el segundo en esta franja de edad) y 33% de antipatías. Sus datos son muy similares a los que recibe Lula en este segmento. Y es llamativo también el nivel de conocimiento de ambos. Si en el total de la población Lula es una figura pública muchísimo más conocida que Milei, entre los jóvenes tienen un nivel de conocimiento prácticamente igual.

Por último, entre los jóvenes también se confirma un muy mayoritario rechazo a figuras como Nicolás Maduro, Alberto Fernández y Mauricio Macri, y un escaso conocimiento del presidente chileno Gabriel Boric.

