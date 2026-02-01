Luis Lacalle Ponce de León: “Siento que más gente sabe separar la música de la política”

Entrevistas

Por Joaquín Symonds

Desde hace algún tiempo, Luis Alberto Lacalle Aparicio de León sube videos en sus cuentas de Instagram y TikTok, en donde reúne miles de seguidores.

La explosión, dice él, se dio a los 16 años, cuando se creó un perfil en TikTok, pero en ese momento sintió que, con más de 30.000 personas que lo seguían, la situación se le salía de control, y decidió darse de baja.

En el medio se dieron algunos episodios que también implicaron cierta exposición, más allá de la normal por ser hijo del expresidente Luis Lacalle Pou y la paisajista fundadora de Sembrando Lorena Ponce de León.

Por ejemplo, estuvo en las filas de Cooper como delantero. Ahí, asegura, aprendió la disciplina, la constancia y la resiliencia ante esas críticas que se mezclan más que nada con lo político.

Sin embargo, a Lacalle Ponce de León le importó poco y siguió adelante a sabiendas de que el camino recorrido era el correcto. Y así, después de coordinar un viaje de egresados, decidió dar el siguiente paso y comenzó a hacer videos en los que habla, principalmente, de música.

En entrevista con Montevideo Portal, cuenta de su último video que hizo viral, cómo se lleva con las críticas y su ilusión de vivir de las redes sociales.

¿Cómo surgió la posibilidad de empezar a hacer videos?

Yo había tenido una cuenta de TikTok a los 16. La había arrancado más que nada como un chiste durante la pandemia y se fue bastante para arriba: tenía casi 40.000 seguidores. Por eso la terminé cerrando, porque se me fue de las manos y yo tenía 17 años. No la podía manejar.

Ahora, hace rato estaba con ganas porque tengo 21 y, al coordinar viajes de egresados, estás muy expuesto socialmente. Dije que ahora sí era momento de animarme. Al comienzo fue contenido genérico y un día vi un vinilo en mi cuarto y me volqué a la música.

¿Hubo un clic de que en realidad estabas creciendo rápido en materia de seguidores?

No, en realidad lo voy manejando como puedo. El crecimiento rápido ya lo había experimentado, entonces no fue algo nuevo. Pero hoy en día es rentable vivir de las redes y el indicador de que podés vivir de eso o arrancar más en serio es cuando llegás a las cinco cifras en seguidores. Una vez que llegué a los 10.000, tanto en TikTok como en Instagram, dije: “vamos para ahí”.

¿Apuntás a vivir de las redes?

Sí, a eso apunto, porque vos ves la vida que llevan otras personas y no es muy distinta a la que yo podría llevar.

¿El vínculo con la música es de larga data?

Sí, siempre hubo música. Hablaba por horas con mis amigos de música y los vinilos siempre fueron algo que estuvo en mi vida. El primer [video] fue de Miranda!: hice una buena producción y le fue muy bien. Después seguí con uno de Olivia Rodríguez, que es una artista muy conocida, y le fue bien también. Entonces dije que había que ir por ese lado.

¿Cómo te llevás con las críticas?

Las veo, pero no es nada que no haya escuchado a los 16 años. No me afectan. Sí le presto atención a lo que la gente dice del contenido. Si es algo familiar o de otra cosa, no le doy bola, la verdad.

¿Cómo se conjuga el perfil público de tus padres con este momento de exposición? ¿En algún momento fue algo que previste?

Lo pensé, sí, pero me pasó con el fútbol en su momento y seguí para adelante. Yo sabía que la gente iba a hablar y lo va a seguir haciendo, pero la clave es seguir y estoy seguro de que voy por buen camino. La música es un tema más inclusivo; siento que más gente sabe separar la música de la política. Y el que no lo sabe es porque no entendió nada, porque la música es un factor de unión.

¿Recibiste algún consejo de tus padres a raíz de tus videos?

No, yo creo que ya estoy grande. Sé que cuento con su apoyo y saben que voy por buen camino. Por ahora no he recibido ninguna corrección por parte de ellos.

¿Alguna satisfacción durante estos meses?

El video que más me llevó hacer fue uno de Airbag, una banda que se escucha mucho hoy en día, y en mi cabeza era el video al que mejor le iba a ir. Y efectivamente fue así en TikTok, y los comentarios eran todos los que yo esperaba: de la música.

¿Cómo te sentiste con el último video que se viralizó sobre Punta del Este?

Bueno, fue la primera ola en la que la gente entró a hablar de muchas cosas. Pero es como en el surf: hay que aguantar las olas pesadas. Eso fue una ola y eso está pasando de a poquito. Eventualmente, siento que voy a quedar como “el que habla de música” y sacarme lo del apellido, que es de lo que mucha gente habla.

¿Lo de ese video fue pensado?

Sí, fue hablar de algo que estaba pasando y, como persona que conoce del tema, poder dar mi parecer. La gente que comenta te das cuenta de que no vio el video entero, porque no dije nada malo. Es una realidad. La gente de mi edad, que era a la que apuntaba el video, no me dijo nada malo. En ningún momento dije que dejaría de ir; simplemente acoté que es caro.

¿Cómo llevás este momento con tu barra de amigos?

Mirá, creo que nunca estuve mejor rodeado. Desde el principio me dieron para adelante. Tengo dos amigos, Joaco y Pato, que me bancaron cualquier tipo de contenido. Muchos ya se imaginaban, a raíz del viaje de egresados, que el próximo paso iba a ser este, y todos lo aceptaron. Por ejemplo, uno de los videos lo grabé en La Paloma y estaba con amigos; ellos salieron a dar una vuelta por el Centro y entendieron que tenía que hacer el video.

¿Cuál creés que es el próximo paso?

Yo arranqué con videos en fiestas, algo que retomé en verano, y me encanta la música, pero yo soy mucho de moverme. Me encanta el interior y me gustaría poder seguir cubriendo esos festivales, como la Patria Gaucha o la Semana de la Cerveza. Seguir con la música, pero también esto de hacer contenido en otros ambientes.

¿Cuánto te sirvió haber estado expuesto cuando jugaste al fútbol?

Y... mirá, me sirvió, sí. La gente hablaba sin saber que yo practicaba todos los días, que conjugaba las prácticas con la facultad. Algo que hace todo el mundo, pero todos los días iba de la facultad a la práctica y de ahí al gimnasio. Me salteaba los asados con mis amigos y había gente que decía que jugaba solo por el apellido. Te das cuenta de que hablaban sin saber. Entonces esto lo traje para acá y también, a nivel de AUF, el fútbol me enseñó la disciplina. Porque, aunque no se note, para esto se precisa grabar con disciplina, editar el video y, si salió mal, grabarlo de nuevo; tener tres videos por semana. La disciplina y la constancia, además de lidiar con los comentarios de la gente que no sabe. Eso me enseñó el fútbol.

