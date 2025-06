Luego de 18 años, lanzan nuevas búsquedas en el lugar donde desapareció Madeleine McCann

Internacionales

La Policía de Portugal confirmó el inicio este lunes de una nueva búsqueda, a petición de las autoridades alemanas, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007, que se desarrollará hasta el viernes.



En un comunicado, la Policía Judicial (PJ) informó de que está dando cumplimiento a una Decisión Europea de Investigación (DEI), emitida por las autoridades alemanas y concedida por la fiscalía del distrito de Faro, en el Algarve, en el sur de Portugal.



Las nuevas pesquisas incluyen "un amplio conjunto de diligencias", focalizadas en "órdenes de búsqueda" y se llevarán a cabo entre los días 2 y 6 de junio en el municipio de Lagos, al que pertenece Praia da Luz, la localidad del Algarve portugués en la que McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, cuando tenía 3 años.



"Todas las pruebas incautadas por la PJ serán entregadas, previa autorización de la Fiscalía nacional, a los agentes del Servicio Federal de Policía Criminal alemán", detallaron las autoridades portuguesas.



La Policía lusa agregó que se trata de una orden de registro emitida por la Fiscalía de Braunschweig, que instruye diligencias preliminares contra Christian Brückner, principal sospechoso de la investigación alemana.



Aunque Brückner, de 48 años, fue declarado en 2020 por la Fiscalía alemana como principal sospechoso del secuestro y asesinato de la pequeña Madeleine McCann, todavía no se ha formulado una acusación formal.



Brückner se hallaba en las inmediaciones cuando la niña desapareció, según la señal de su teléfono móvil, y hay un testigo que asegura que el sospechoso le confesó el asesinato de la pequeña, pero de momento no existen pruebas suficientes para acusarle formalmente.



En estos momentos, Brückner cumple una pena de siete años de prisión por la violación en 2005 de una mujer estadounidense, también en el sur de Portugal, que podría dejarlo en libertad en septiembre de este año tras ser absuelto de otros cargos de violación y abuso sexual infantil en octubre de 2024.



Aunque las autoridades no han dado más detalles, la prensa local adelantó que la búsqueda se llevará a cabo en las proximidades de una casa donde vivió Brückner.



El caso de Madeleine fue uno de los más mediáticos del mundo y sus padres mantienen la campaña para que prosigan las investigaciones para encontrarla.

EFE