Lubetkin evaluó con su par saudita pasos hacia la “coexistencia” de Israel y Palestina

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dio cuenta este domingo de que mantuvo una reunión con su par de Arabia Saudita, Adel Aljubeir, en el marco del viaje oficial realizado por varios integrantes del gobierno uruguayo para participar de la 80 ° Asamblea General de las Naciones Unidas.
A través de X, Lubetkin compartió fotos del encuentro y reveló que ambos analizaron “posibles pasos respecto a la propuesta franco-saudita para la coexistencia de los Estados de Israel y Palestina, ya respaldada por 150 países, entre ellos Uruguay”.
“Con mi par saudita, también evaluamos las buenas relaciones entre nuestros dos países y probables avances en comercio e inversiones, así como formas de cooperación hacia la Expo 2030 en Ryad y en lo deportivo”, agregó en canciller uruguayo.
