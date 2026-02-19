Lubetkin compareció este jueves ante la Comisión Permanente: qué temas se trataron

Política

Montevideo Portal

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue interpelado en la jornada de este jueves por el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez en la Comisión Permanente; en la instancia se trataron “temas concretos que han pasado en el primer año” de gobierno.

Tras la convocatoria, el jerarca brindó una conferencia de prensa, en la que se refirió a la interpelación impulsada por el nacionalista.

En la comisión, se trataron temas como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Venezuela, las visas con Estados Unidos y la visita de una delegación uruguaya —encabezada por el presidente Yamandú Orsi— a China, donde se cerraron algunos tratos con el país asiático.

Para Lubetkin, “es importante intercambiar puntos de vista e informaciones” sobre los puntos que se pusieron sobre la mesa. Además, el jerarca explicó ante los legisladores cómo se proyecta el Ejecutivo con temas de políticas exteriores en un plazo de cinco años.

Con respecto a Venezuela, mencionó: “Después de las elecciones presidenciales en Venezuela, no reconocimos al presidente que se adjudicó en el resultado y hemos seguido con la misma coherencia”.

Por otro lado, el ministro se refirió a la negativa de Estados Unidos de otorgar el visado de residencia a uruguayos. “Ninguno de los 75 [países afectados por la medida] sabemos todavía por qué estamos en esa lista”, afirmó.

En la misma línea, aseguró que tuvo contactos con el gobierno estadounidense y que la respuesta que recibió por este tema es “de pausa y de salida rápida”. “Estamos incómodos” con la medida, agregó.

Además, señaló que, tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, se abre una etapa de análisis para determinar el impacto que tiene en los distintos sectores productivos del país. En ese sentido, explicó que “inicia un proceso que es entender quién va a ser realmente afectado y quién no”. Indicó que el gobierno solicitó estudios al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y espera recurrir también al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para contar con “los informes sectoriales” que comenzarán a recibirse en los próximos meses.

El canciller remarcó que la prioridad será identificar los sectores beneficiados, así como los que puedan verse perjudicados. En estos últimos casos, sostuvo que el gobierno deberá “encontrar los mecanismos de protección o de ayuda”, subrayando que en este tipo de acuerdos “nadie puede ser afectado centralmente”.

Montevideo Portal