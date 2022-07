Política

Lozano: posturas de diputados de CA sobre cese de vacunas “son personales, no del partido”

La decisión del juez Alejandro Recarey de dar lugar al recurso de amparo y suspender la vacunación contra el coronavirus en niños de 5 a 13 años generó críticas desde el gobierno, sistema político y la comunidad científica y médica.

Sin embargo, algunos dirigentes políticos como el diputado César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), están a favor de esta decisión judicial. A esta postura se suman los dirigentes de Cabildo Abierto (CA) Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz. “Me pareció perfecto”, dijo Capillera al diario El País.

“Si no hay nada que esconder, que demuestren”, sostuvo la diputada. “El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”, expresó al citado medio.

Por su parte, Albernaz señaló a matutino que le parece “una buena decisión como medida preventiva”. Además, el diputado prepara un proyecto de ley que busca “terminar con la discriminación” que, entiende, “sufren en distintos ámbitos las personas que han decidido no vacunarse contra el covid-19”.

Estas declaraciones se contrastan con las de senadores de Cabildo Abierto, que respaldaron el accionar del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el plan de vacunación. En diálogo con Montevideo Portal, el senador Raúl Lozano expresó que “el partido respalda a Salinas en forma incondicional”.

“La gestión de Salinas ha sido un ejemplo para el mundo y lo toman como ejemplo en la comunidad científica y en cómo se desarrolló el plan de vacunación y cómo se ejecutó. Todos los uruguayos tuvimos la oportunidad de vacunarnos de forma voluntaria, este fallo es totalmente ridículo y absurdo”, aseguró.

El senador cabildante comentó que “los resultados de la vacunación están a la vista” y hoy “hay una calidad de vida como lo era la vida prepandemia”. “Estamos seguros de que el Tribunal de Apelaciones va a hacer caer este fallo”, acotó.

Sobre las declaraciones de los diputados de CA, Lozano señaló que “Cabildo Abierto es un partido de hombres y mujeres libres, donde alguno puede pensar distinto al partido, pero el partido apoya al ministro Salinas”.

El legislador dijo que la de los diputados “son posiciones personales, tienen libertad de hacerlas, pero no son la opinión del partido”.

Por su parte, el senador Guillermo Domenech expresó en su cuenta de Twitter que comparte “que se dé a la población toda la información que pida sobre las vacunas”. “No comparto se prohíba a nadie hacer uso de las mismas, si así quiere hacerlo, por confiar en su bondad. Toda la información y toda la libertad, en su más amplia extensión”, aseguró.

