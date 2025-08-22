Locales

Loterías y Quinielas remarcó prohibición de publicitar apuestas en línea que sean ilegales

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas emitió un comunicado en el que remarcó que “está prohibida la prestación de servicios de juegos de azar o apuestas en línea que no cuenten con la autorización oficial” y señaló de forma particular que publicitar juegos que no estén autorizados es pasible de sanción.

El organismo del Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que solo se consideran habilitados aquellos juegos “expresamente” autorizados por el Estado, operados por empresas concesionadas y mediante “canales de comercialización debidamente autorizados”.

“En tal sentido, recordamos a los medios de comunicación que está prohibido y es pasible de sanción toda forma de publicidad de juego no autorizado dentro del territorio uruguayo”, agregó.

La Dirección de Loterías y Quinielas destacó que participar en plataformas no autorizadas puede acarrear riesgos legales y financieros para los usuarios.

“Cuidemos juntos la transparencia y seguridad en el entretenimiento digital”, concluyó la exhortación oficial.

