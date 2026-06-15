Los últimos videos de choque de helicópteros donde murió Gaspi y la “explosión muy fuerte”
El accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro tuvo como saldo seis fallecidos.
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15.06.2026 10:38
Montevideo Portal
El choque de dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, en el barrio Recreio dos Bandeirantes, provocó la muerte de seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.
Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.
Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Gaspi y Oliver Tree había también un productor musical brasileño y el productor audiovisual argentino Lucas Vignale.
Los helicópteros chocaron en la mañana del domingo en el oeste de Río de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos.
El incendio tras el impacto de las aeronaves afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.
En el correr de las últimas horas, comenzaron a ser difundidos distintos videos sobre el accidente. Uno de ellos, filmado por una cámara de seguridad, muestra la caída de uno de los helicópteros.
Acidente com 2 helicópteros e 6 mortos na zona sudoeste do Rio. Abaixo, a imagem da queda de uma delas. Uma tristeza, que nos faz questionar a qtas anda a segurança no ar. Há menos de um mês, um outro helicóptero caiu em BH e ceifou 3 vidas. pic.twitter.com/kcKm8YweYF— Afonso Guedes (@guedes_afonso) June 14, 2026
#URGENTE RIO DE JANEIRO— @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 14, 2026
CHOQUE DE DOS HELICOPTEROS
??Colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Reportan seis personas fallecidas.
??Uno se estrelló en el patio de una iglesia y el otro explotó al caer, provocando que varios vehículos causaran más explosiones. pic.twitter.com/2eX5VPJwco
Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio; veja lista https://t.co/Otm8PLVY30 pic.twitter.com/SWbWJazRPO— g1 (@g1) June 14, 2026
???? ?? Tragedia aérea en Brasil.— LiberalGt (@GtLiberal) June 15, 2026
La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó las identifades de los fallecidos:
1. Oliver Tree Nickel, cantor y músico estadounidense, conocido como #Oliver Tree, pasajero.
2. Lucas Vignale, pasajero
3. Gaspar Prim, youtuber argentino conocido… pic.twitter.com/swHhEUeavT
“Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar”, contó a la AFP Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante de comida rápida.
“Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones”, relató.
Con información de AFP.
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