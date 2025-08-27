Curiosidades

Los tenía al plato: pidió “mayonesa o kétchup”, no le dieron y prendió fuego el lugar

Una conversación normal entre un cliente de una cafetería y la moza que lo atendía derivó en una inesperada situación de violencia que dejó como saldo a una persona herida —el propio agresor— y costosos daños materiales.

Según informa el periódico ABC, el hecho ocurrió en la tarde del miércoles 20 de agosto en una cafetería del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca.

El intercambio comenzó cuando una camarera del lugar atendió una mesa ocupada por tres personas oriundas de la provincia andaluza de Córdoba: un hombre de 51 años, su hijo y un compañero de trabajo.

El primero de los nombrados pidió un bocadillo de carne y, una vez que se lo sirvieron, solicitó mayonesa o kétchup para aderezarlo. Ante el pedido, la moza la respondió que el establecimiento funciona solo como cafetería, y que los bocadillos que venden son comprados a un proveedor externo y se sirven tal como vienen envasados.

De acuerdo con el citado medio, el hombre no pareció molestarse por la respuesta, pero los hechos subsiguientes demostrarían que la respuesta lo había irritado profundamente: Una vez que la moza se alejó, el sujeto se levantó de su silla, salió de la cafetería y caminó hasta una estación de servicio situada en la misma cuadra. De allí regresó con una botella de litro y medio llena de nafta, y preguntó una vez más al personal si le podían dar mayonesa o kétchup. Ante la nueva negativa, volcó el líquido inflamable y le arrimó un encendedor. Tras provocar el incendio, se marchó.

La rápida reacción de uno de los camareros, que usó uno de los extintores con los que cuenta el establecimiento, y la posterior actuación de los bomberos, evitaron que el incidente terminara en una auténtica desgracia, dado que el lugar estaba llenó de comensales y entre ellos había varios niños.

En cuanto a lesiones, una de las mozas sufrió un ataque de ansiedad y fue estabilizada por paramédicos. El único herido fue el incendiario, que fue detenido de inmediato por el personal de la cafetería y transeúntes, y presentaba quemaduras en un brazo a causa del fuego que él mismo provocara.

El agresor, poseedor de antecedentes penales, quedó en prisión preventiva y sin posibilidad de libertad bajo fianza.

Tras unas rápidas refacciones, la cafetería abrió con normalidad a la mañana siguiente. Su dueño estima que, entre los daños causado por el fuego y la pérdida de facturación por el cierre temporal, sufrió un perjuicio cercano a los 9.000 euros.