Los “sobornos” para “hablar bien de Catar” que ensombrecen al Parlamento Europeo

Eva Kaili, política socialista griega y una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo (PE), fue destituida este martes de su cargo por 625 votos a favor —con uno en contra y dos abstenciones— en el hemiciclo de la institución legislativa de la Unión Europea (UE).

La razón: la justicia de Bélgica la investiga —ya que el PE tiene una de sus sedes en Bruselas— por haber recibido presuntos sobornos de parte del gobierno de Catar para hablar bien del emirato en el órgano legislativo de cara al Mundial de Fútbol 2022.

“Catar está a la vanguardia en lo que a derechos de los trabajadores se refiere”, dijo la exeurodiputada de 44 años en noviembre de este año desde la tribuna de oradores del hemiciclo en Bruselas, según consignó El Mundo. La eurodiputada había viajado a Catar ese mismo mes.

Según consigna el medio español, que a su vez cita al belga L’Echo, la política del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) —del cual también fue expulsada— habría recibido un monto de 750.000 euros, todo en billetes de 20 y de 50. Este dinero fue hallado por las autoridades belgas en el apartamento de la griega en Bruselas y en “una maleta incautada en una habitación de hotel” que transportaba su padre en el momento que fue detenida, según El País de Madrid.

Kaili también fue arrestada, junto a su pareja, Francesco Giorgi, un asistente italiano del bloque socialista en la Eurocámara. En la anterior legislatura, Giorgi fue asistente de su compatriota, el eurodiputado Pier-Antonio Panzeri, otro de los detenidos por la trama que los medios europeos ya denominan “Qatargate” y que muchos consideran el mayor escándalo de la historia del PE.

Panzeri ocupa actualmente el puesto de director de la ONG Fight Impunity (Pelear contra la impunidad, en inglés), organización dedicada a la lucha contra la corrupción que estaría en el centro de la trama, dado que presuntamente recibían dinero del emirato. En la casa de Panzeri se requisaron 600.000 euros.

El cuatro detenido e imputado por este caso es el lobista italiano Niccolo’ Figa-Talamanca, que dirigía hasta el lunes la ONG No Peace Without Justice (No hay paz sin justicia, en inglés)

Luego que el viernes 9 de diciembre, medios belgas informaran una operación judicial contra diputados del PE por aceptar sobornos, la Fiscalía Federal de Bélgica —según consignó El País de Madrid— emitió un comunicado que rezaba: “Desde hace varios meses, los investigadores de la Policía Judicial Federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y/o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara”.

Hasta ahora, la Justicia belga hizo 19 registros domiciliarios —uno de ellos en la vivienda del eurodiputado Marc Tabarella— y en un despacho en el PE, el de la asistente de la política socialista belga Marie Arena, también integrante del hemiciclo europeo. Se ha requisado un monto total en torno al millón y medio de euros.

Según El Mundo, “numerosos diputados de diferentes fuerzas políticas y nacionalidades” han expresado que han sido “abordados” por lobistas cataríes o “por la propia Kaili” para que se interesen en sus dosieres, además de recibir ofertas de viajes al emirato durante el Mundial. Consigna además que hay, en el marco de la Eurocámara, un Grupo de Amistad UE-Catar, que integran 13 diputados.

La Justicia belga sigue investigando y se espera que el Qatargate siga avanzando y ensombreciendo el ambiente en Bruselas, al tiempo que ya se ha pedido que Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea (CE) —órgano ejecutivo de la UE— sea investigado por recientes contactos con autoridades cataríes y su viaje al país del Golfo para acudir a la ceremonia inaugural del Mundial.

El político griego sostuvo que de Catar solo recibió una pelota de fútbol, una caja de bombones y recuerdos variados del torneo, todos ellos por debajo del valor monetario que le hubiera significado declararlos ante la CE, según consigna EFE.

"Estuve en la ceremonia de apertura del Mundial como representante de la Comisión. Era el primer evento deportivo global pospandémico y Europa no podía estar ausente de esa ocasión. Con toda transparencia, mantuve encuentros con los líderes de las federaciones europeas, defendí nuestro modelo europeo de deportes", aseguró el vicepresidente comunitario.

Schinás defendió que todas sus declaraciones públicas sobre Catar son "100 % compatibles con la política de la Comisión", que ha reproducido "religiosa y escrupulosamente".

"Esta semana no he estado orgulloso. Ha habido indignación y frustración. Y francamente, todo ello está justificado. Me complace que el Parlamento ya haya tomado medidas contra aquellos que están siendo investigados y está trabajando duro para recuperar la confianza perdida", dijo Schinás.

