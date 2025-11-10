Política

Los reclamos de un exalcalde del Chuy en convención colorada y su episodio con Ojeda

Montevideo Portal

El Partido Colorado llevó a cabo su última convención nacional el pasado sábado, donde se vivió una tensión entre el secretario general y senador Andrés Ojeda y Eduardo Calabuig, exalcalde del Chuy.

El dirigente rochense, que participó de la actividad desde las barras de la casa del partido, intervino para quejarse por la falta de apoyo que había recibido y por la falta de trato al renunciar a la alcaldía a fines de 2024.

Según dijo el propio Calabuig a Montevideo Portal, le impidieron seguir su intervención pues estaba en la barra, orden a la que accedió. Luego se encontró con Ojeda en el patio interno, donde quiso hablar con él y se hicieron señas entre sí para acercarse.

Calabuig aseguró que, cuando se aproximó, el senador se alejó y se metió dentro de una oficina. “Yo no le iba a pegar ni nada por el estilo. Aparte, ando rengo. ¿Qué condiciones tengo? No soy una persona violenta”, comentó, en referencia a la presunta idea de que lo había invitado a pelear.

El exalcalde, que integró la Lista 1010 de Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), tiene fuertes desacuerdos con Ojeda, a quien acusa de llevar al partido al “borde del abismo” y critica por no “reconocer que los votos del interior valen”.

Sin embargo, fuentes del entorno del secretario general aclararon a Montevideo Portal que Ojeda se encontraba en dirección al baño al salir de la convención, cuando Calabuig lo fue a increpar por su falta de respaldo en las elecciones departamentales.

Así, las fuentes señalaron que el dirigente rochense fue echado de su agrupación hace meses. Alrededor de mayo, ambos tuvieron un intercambio telefónico presuntamente hostil por parte de Calabuig, por lo que su agrupación le pidió disculpas a Ojeda por la “actitud fuera de lugar”.

Por otro lado, las fuentes también insisten en que el exalcalde tiene condiciones de salud “complicadas”, tanto físicas como mentales.

En esa línea, desde su agrupación sostuvieron a Montevideo Portal que Calabuig ha tenido “problemas” con ellos por “esa agresividad que tiene”, sumada a sus “problemas de salud físicos y psicológicos”.

Sobre su tenso encuentro con Ojeda, calificaron su comportamiento como “totalmente errado” y reconocieron que el senador “hizo bien en no darle cabida”.

En la convención, los colorados trataron los casos de Fernando Álvez, Carlos Flores y otros dirigentes por sus nombramientos en cargos de intendencias encabezadas por el Partido Nacional —Maldonado y Rocha—, así como apoyo a candidatos blancos en las pasadas elecciones departamentales.

Tras informes de la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política, fueron aplicadas sanciones de apercibimiento a los dirigentes en cuestión: Eduardo Píriz, Fernando Álvez, Carlos Flores, Carlos Moreno y Ricardo Molinelli.

También se aprobó el “Plan Estratégico de fortalecimiento del Partido Colorado 2025-2029”, que busca modernizar al partido y que este “no pierda presencia”, según expresó Ojeda en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Montevideo Portal