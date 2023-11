Los reclamos de Gerónimo Sena en comisión del Senado y qué le retrucó Graciela Bianchi

Política

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores tenía en su orden del día de la sesión de este lunes 13 la visita de un colectivo vinculado al Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA).

Además de delegados de los docentes y de los padres, también asistieron integrantes del gremio estudiantil, representados por Gerónimo Sena y Manuel Corsiente.

La intervención de Sena en la comisión fue puntual, y si bien versó sobre distintos reclamos que tuvo el gremio estudiantil, el tono general fue con distintas críticas al gobierno.

Sus palabras generaron una respuesta de la senadora nacionalista, Graciela Bianchi, referente de la bancada oficialista en asuntos vinculados con la enseñanza, y dirigente crítica con las ocupaciones que tuvieron lugar en el IAVA durante este año.

El ida y vuelta

Sena inició su intervención con un cuestionamiento directo al gobierno.

“Algo que hemos visto mucho desde 2020 en adelante es que la mentira es clave en esta Administración. Hoy tenemos una Administración autoritaria, que miente, que pasó de consejo a dirección. Este ha sido un cambio bastante radical, y no se puede decir que una sigla no hace la diferencia, porque trae un montón de consecuencias”, afirmó Sena, según las actas de la reunión a las que accedió Montevideo Portal.

Luego dijo que, además del conflicto por el salón gremial, su plataforma de reclamos incluye diversos temas.

Dentro de las reivindicaciones, Sena mencionó que “se recortó” el intérprete institucional y también aludió al “recorte de grupos”.

Además también acusó a la administración de “persecución gremial”.

“Actualmente quienes ejercen la dirección en forma autoritaria en Educación Secundaria no están siendo muy capaces, muy competentes para hacer bien su laburo. Tenemos una directora a la que se le pide una reunión y se nos ríe en la cara. Nos parece una falta de respeto y una actitud muy inmadura de su parte. Tenemos un presidente del Codicen que renuncia a su cargo y que utilizó la educación para campaña política”, dijo.

Tras estos comentarios, la senadora Bianchi pidió una interrupción “por una cuestión de orden”, donde solicitó al presidente de la comisión, el frenteamplista Sebastián Sabini, que la delegación mantenga el “respeto” y que evite “epítetos”.

“Le voy a pedir, como presidente de la comisión, que se guarde el decoro suficiente para poder estar, como estamos, los legisladores de todos los sectores políticos, con el respeto con que estamos escuchando a una comunidad de la que ni siquiera sabemos qué representatividad tiene. Esto ya lo cuestioné cuando vinieron en mayo. Se habla de padres del IAVA, de alumnos del IAVA, pero usted mismo, señor Sena, dijo que eran treinta, y en general siempre se da la misma situación”, afirmó la legisladora.

“Nosotros estamos escuchando y estamos dispuestos a recibir a las autoridades cuantas veces sea necesario, pero personalmente no estoy dispuesta a escuchar determinados epítetos que me parecen que no se condicen con las autoridades que fueron designadas de acuerdo con lo que corresponde con el sistema de derecho. Además, el planteo termina distorsionándose por los epítetos, porque de pronto tienen razón pero, en la medida en que se usan ese tipo de epítetos, descalifican las reivindicaciones que están haciendo”, agregó.

“De manera que le voy a solicitar que, en ese sentido, como presidente de la comisión trate de poner un poco de límites a este tipo de manifestaciones”, finalizó.

Sena respondió que sus dichos son parte de la plataforma reivindicativa de los estudiantes y consideró que “además es la realidad”.

“Queremos trasmitir que se tenga un poco más de consideración con los alumnos, porque realmente nos pone mal tener que estar en esta situación. Si fuera por mí, no ocupo el liceo; si fuera por mí, no hago un paro. Cada medida de lucha tiene, por algún motivo, un peso político. Si bien tenemos muchísimos motivos como para accionar, siempre apostamos al diálogo; nunca creemos que la solución sea a los golpes con la policía ni mucho menos”, cerró el estudiante.

