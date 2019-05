Los paraguas y la marcha: la reflexión sobre la Marcha del Silencio que trascendió Twitter

Curiosidades

"Nunca me gustaron los paraguas. Me parecen artefactos bastante traidores y evito caer en sus trampas. Hoy fui por primera vez a la marcha sola. Llegué a 18 para incorporarme con ese río de gente susurrante, arrastrándonos a paso litúrgico. Cuando el agua se hizo impasible, un señor sin mi desconfianza por los paraguas y su traición, me cubre con el suyo sin darme explicaciones": así comienza el relato que hizo Lorena Nin en su cuenta de Twitter sobre su última participación en la Marcha del Silencio, que cobró dimensiones inesperadas para su autora y llegó a ser utilizado en una escuela como referencia.

"Caminamos juntos sin decirnos nada. Solo 'presente', buscándole a las tres sílabas un poco de sentido. Y entonces se quiebra, justo en la mitad de un nombre en los altavoces. Me codea, me dice ‘ahí viene' y se ríe y llora y grita presente, hablándole a alguien que quiso. Que quiso y le robaron y nunca le devolvieron. Y lloro para adentro y le aprieto en brazo y no sé ni quién ese tipo que llora, me cubre con su paraguas y pide justicia", continúa el texto, que cosechó casi 3.000 retuits y 7.000 ‘me gusta'.

"Después me pide que le tenga el paraguas, se seca los ojos con un pañuelo de tela de esos que yo creía que ya no existían y el ‘sabremos cumplir' del himno ya lo encuentra otra vez erguido. Termina el himno, ‘vos aplaudís por los dos y yo tengo el paraguas', y nos reímos chiquito. Me pregunta si voy lejos, lo tranquilizo que son unas cuadras y se despide con un ‘gracias, mijita' agujereado. Y yo lo cuento, porque estos encuentros son los que nos salvan de la deriva. De perdernos en nosotros mismos. Los que les dan sentido a los slogan y a la lucha y reafirman que es verdad, todos somos familiares. Y porque a partir de hoy, reivindican un poco la bondad de los paraguas", finaliza la poética reflexión.

El emotivo texto trascendió la esfera digital y llegó a la televisión, a la maestra de primaria de la autora y a su mamá sin Facebook, a quien le contaron que la estaban leyendo en la tele. "No entiende nada. Gracias a todas las personas que han compartido este relato tantas y tantas veces porque reafirma que no estamos solos y que no nos ganaron ni de cerca", apuntó Lorena.

Acto seguido, escribió: "Me gustaría aprovechar esta fama (?) para pedirle a todos que entren a cruzar.uy y colaboren con el proyecto LUISA. Con que le dediques 5 minutos al día mientras esperas el bondi alcanza. A la memoria la traemos entre todos, aunque no quieran". LUISA es una iniciativa de las facultades de Ingeniería y Comunicación de la Udelar que permite rescatar la información de textos ilegibles mediante la participación anónima de cualquier persona.

Pero la repercusión más llamativa del posteo fue la utilización del texto en una escuela para abordar la consigna, como se puede ver en una imagen que Lorena publicó en su cuenta. "Sigo impactada por la dimensión que tomó esto pero sobre todo agradecida con las maestras diciendo en las aulas que la memoria colectiva es responsabilidad de todos. La crá de la semana", afirmó.

